"Ya es un club privado la Unión Ganadera": Francisco Martínez de Teresa

Ciudad Obregon, Sonora.- A pocos días de que se lleve a cabo la asamblea del gremio ganadero de Cajeme, Francisco Martínez de Teresa, un socio del municipio, habla sobre la preocupación que ellos tienen porque se repita lo que ha estado pasando en los municipios en los que se llevan las reuniones.

"La voz y el voto de los agremiados no se hacen valer, especialmente porque el secretario Rubén Molina": Francisco Martínez de Teresa | Internet

Donde por órdenes de Héctor Platt se han suscitado encuentros en los que la voz y el voto de los agremiados no se hacen valer, especialmente porque el secretario Rubén Molina, no deja que los ganaderos tomen la palabra.

Este caso ya ha sucedido en Álamos, Ures, Altar, Nogales, Nacozari, Santa Ana, Oquitoa, La Colorada entre otros municipios del Estados en los que se ha visto esta corrupción. Ante esto, Francisco Martínez, expone que los socios se encuentran preocupados porque la situación se repita y por ello, distintos socios firmaron una carta en petición a su presidente, Ricardo Álcala, de que el 16 de febrero tengan ellos su votación para que su delegado quien es el mismo Álcala lleve al candidato que ellos escogieron.

¿Cuál es su opinión de Héctor Platt?

FMDT: Bueno, simplemente que todo principio tiene un final, tiempos traen tiempos y don Héctor ya tuvo su momento, y que la manera en la que se ha querido aferrar a este, no es lo correcto. No puede el ingeniero Platt, pasar por alto y hacer caso omiso al común denominador que se ha venido dando en la mayoría de las asambleas de la AGLS realizadas de enero a la fecha, que es que los ganaderos de Sonora, queremos un cambio, y en vez de eso, lo único que han tratado de hacer es apagar nuestras voces.

¿Por qué cree usted que se les está impidiendo dar mandato a sus delegados ante la Unión Ganadera?

FMDT: Muy sencillo, si los actuales dirigentes de la Unión Ganadera logran el que no podamos darles el mandato a nuestros delegados dentro de nuestras asambleas, por lo cual de los 2 candidatos se inclina a favor nuestra asociación, esto no quedaría asentado en el acta de asamblea, y entonces el delegado podría votar a voluntad propia, sin tomar en cuenta la opinión, voz y voto del ganadero, es por eso que hay tanto revuelo con este tema.

¿Cómo ha sido este proceso?

FMDT: En las últimas semanas he asistido junto con Óscar Russo, a todas las asambleas que se han llevado a cabo en el sur de Sonora, y cuando los ganaderos piden que quieren darle el mandato a su delegado, de inmediato intervienen los enviados de la Unión Ganadera a tratar de impedirlo, diciendo que se está violando la Ley, que les van a quitar el registro a las asociaciones y en lo que deriva esto es en enfrentamientos, yo creo que ya te ha tocado ver la penosa actuación de Rubén Molina, irrumpiendo en las asambleas y clausurándolas de forma inmediata, asunto muy grave, ya que no tiene facultad alguna de hacerlo.

¿Qué debe de hacer el delegado?

RPS: Es solo un mandatario y tiene que acatar la orden que se le dé, se contraponga o no a sus intereses o preferencias personales.

¿Cuándo es su asamblea?

FMDT: Nuestra asamblea se va a realizar el sábado 16 de febrero, y pues yo le estoy apostando a que aquí en Obregón si se van a hacer las cosas como deben hacerse, somos una asociación unida y aunque en veces podemos tener diferencias, creo que siempre hemos sido lo bastante maduros para afrontarlas y resolverlas.

¿Cuál es su relación con Ricardo?

FMDT: Con Álcala, siempre he tenido una excelente relación, así como con todo su consejo. Ahí tengo muy buenos amigos de muchos años, y con algunos de ellos me tocó ser compañero de Consejo cuando fui tesorero de la Asociación. Hace cosa de un año pasadito, me habló por teléfono Ricardo para pedirme mi apoyo, ya que iba a buscar la presidencia de la Asociación del Valle del Yaqui, apoyo que no dudé en dárselo.

¿Es buena a pesar de ir a diferentes bandos?

FMDT: El día de hoy vamos por diferentes candidatos, él apoya la reelección de Platt y yo a Baranzini, y es punto que no está a discusión, se les respeta y no se les cuestiona, en resumen, Ricardo Álcala en lo personal, puede estar a favor de don Héctor y hacer su talacha a favor de él, pero como presidente y a su vez delegado de nuestra Asociación no le asiste ese derecho.

¿Qué opina de Rubén?

FMDT:Que es lamentable lo que está haciendo.

¿Qué es lo que sigue?

FMDT:Hace unos días le hicimos llegar una carta encabezada por Óscar, un servidor y muchos ganaderos más, en donde le hacemos de su conocimiento que el día de nuestra asamblea queremos que los ganaderos seamos los que decidamos, y que, con honor, sea cual sea el mandato que la Asociación le confiera, cumpla con él, y esto lo hacemos en busca de la unidad, respeto, civilidad y orden que siempre nos ha caracterizado a todos los ganaderos del Valle. Confío que así será.

¿Por qué usted está con Daniel Baranzini y no con Héctor Platt?

FMDT: Por la integración gremial que pretende en la Unión Ganadera. Por primera vez en un consejo de este organismo, vamos a estar representados debidamente, el norte, centro, la sierra y el sur de Sonora. Déjame explicarte un poco, en el Estado de Sonora existen 97 AGLS y la Unión Ganadera se conforma por estas 97 Asociaciones, pero dentro de este organismo solo hay 12 consejeros con voz y votos. El proyecto de Daniel Baranzini es que estos 12 consejeros se conformen de todos los rincones del Estado, para que exista una representatividad real dentro de la Unión. Que yo recuerde, dentro de las últimas 5 administraciones de la UGRS, incluida la actual, solo ha habido 5 consejeros con voz y voto del sur de Sonora, y Daniel en su consejo está contemplando 4 sillas para nuestra región, y no solo eso, también se atrevió a abrir los espacios más reservados de la Unión, tal es el caso de Óscar Russo que va en la planilla como secretario de la Unión Ganadera y de un servidor que está invitado como presidente del Consejo de Vigilancia, así que como podrás ver, el sur de Sonora quedaría por primera vez en la historia debidamente representado. Ya no puede seguir siendo la Unión, una especie de club privado para unas cuantas familias de ganaderos de Hermosillo.