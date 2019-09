"Yo no vivo de eso": Adolfo Infante se ve las caras con Gaby Spanic tras ser demandado por daño moral

Ciudad de México.- El día de ayer lunes 23 de septiembre Gustavo Adolfo Infante se vio las caras en los tribunales con Gaby Spanic, debido a que la actriz lo demandó por daño moral.

El polémico periodista se enlazó en vivo con el programa De Primera Mano para dar los pormenores de la audiencia por supuesto daño moral, que se realizó en el juzgado número 12 civil, en la calle Niños Héroes.

Infante detalló que la venezolana será sometida a exámenes psicológicos, además de que señaló que Spanic rompió en llanto en plena audiencia al revelar que se siente sola y que a su hijo le hacen bullying en la escuela.

La actriz mostró su disposición para otorgar el perdón a Gustavo con la condición de que él se disculpe en los espacios en donde habló mal de ella.

Adolfo aseguró que no pedirá perdón a Spanic pues lo único que hizo fue usar su libertad de expresión.

No es prepotencia, porque lo único que tenemos los reporteros y periodistas es la libertad de expresión y nuestra credibilidad. Hemos trabajado mucho para ganar la libertad de expresión y tengo 35 años peleando la credibilidad”.

Adolfo Infante confesó que tiene disposición para llegar hasta las últimas consecuencias y detalló que la próxima audiencia será el 30 de octubre.

De seguir así demandaremos por fraude procesal, ella ha mentido a autoridades mexicanas para obtener un beneficio, por eso se levantará demanda de tipo penal, no me gustaría, no vivo de eso, vivo de trabajar todos los días”.