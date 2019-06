"Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba": Confesó 'La Mataviejitas'

Ciudad de México.- Juana Dayanara Barraza Samperio, mejor conocida como 'La Mataviejitas', solo fue encontrada culpable de estrangular hasta la muerte a 17 señoras de la tercera edad, incluso de haber abusado sexualmente de alguna de ellas, entre 2002 y 2006, se estima que pudieron haber sido más de 40 víctimas.

Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande".