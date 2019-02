Yohana Hernández: producir, proyectar y apreciar cine

Hermosillo, Sonora.- Despertar una visión crítica del cine, empoderar a las mujeres e impulsar la creación de nuevos públicos, son objetivos de Cinegoga, un cineclub cofundado por Yohana Hernández Sáenz, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora.

Con 21 años de edad, y próxima a egresar de su carrera, Yohana Hernández platicó que Cinegoga ha logrado organizar 63 ciclos de cine desde el 2016, proyecciones que han sido también posibles gracias a la totalidad del equipo conformado por cerca de 20 estudiantes de la licenciatura.

Cuando volvimos de vacaciones de verano en el 2016, Christian Ponce y yo platicamos la idea de tener un cineclub. Las primeras reuniones las hacíamos en la biblioteca d ella universidad, éramos en ese entonces 13 personas. La primera película que pusimos fue la La lista de Schindler”, comentó.



Bajo el eslogan de “Veamos cine para poder ver”, Cinegoga busca difundir un cine distinto al que se exhibe en las salas comerciales, pues así se promueve una visión crítica de lo que sucede en esta industria, pudiéndose alejar de las producciones estadounidenses que representan, por lo general, el referente más próximo que se tiene.

Hemos organizado ciclos como Yugen, que fue de Estudio Ghibli, el encuentro regional Desierto Adentro y el evento La Femme Forte, en el que seleccionamos películas de realizadoras mujeres, e invitamos a expertas de cine, académicas que realizan estudios de género y a activistas”, declaró.



Yohana Hernández agregó que los ciclos de cine realizados por Cinegoga se realizan en el auditorio de Psicología y Comunicación de la Universidad de Sonora, estando abiertos al público, pues buscan que cualquier persona pueda disfrutar de las funciones y comentar al respecto.



De esta manera, también se piensa en Cinegoga como un proyecto permanente en la licenciatura, pues sus fundadores buscan que sea algo fijo.

En mi caso, yo quisiera dirigir, me gustaría llegar a hacer mis propias películas; me gustaría también impulsar el cine realizado por mujeres, que más mujeres sepan que sí se puede, y sí pueden ser realizadoras en este espacio”, concluyó.

¿Cómo comenzó tu interés por el cine?

Como muchas personas de mi generación, empecé viendo las películas de Disney; las veía una y otra vez hasta memorizármelas.

Hubo un tiempo en el que yo no sabía qué hacer, y vi Quisiera ser millonario, de Danny Boyle; me marcó muchísimo, la he visto unas 120 veces.

Se sabe que Cinegoga ha tenido gran influencia de la actual coordinadora regional de IMCINE, Mónica Luna, ¿cómo ha sido este acercamiento?

Nos ha ayudado muchísimo, estamos muy agradecidos con ella. Christian, que es el fundador, se acercó con ella, le dio gusto ver la iniciativa. Nos ayudó a aparecer en el directorio de cineclubes del Noroeste, así como con la obtención de becas, talleres y otros apoyos.

Por favor, cuéntanos un poco de tus películas y directores favoritos

Siempre he dicho que mi favorita es 8 ½ de Federico Fellini. También me gusta Wong Kar-wai, cine asiático, una de sus películas es In a mood for love. Agnès Varda y Luis Buñuel.

¿Qué mensaje te gustaría darle a otras mujeres que también quieren dedicarse al cine?

Que ser mujer no es limitante para hacer las cosas, a mi me ha ayudado ver trabajo de otras realizadoras que hacen cine hermosísimo y que tienen reconocimiento a pesar de que a muchos medios no les dan cobertura.

Conócela (Cuestionario de Proust)

¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter?

Fuerte



¿Qué esperas de tus amigos?

Lealtad



¿Tu ocupación favorita?

En este momento, expresarme



¿Tu ideal de felicidad?

Tranquilidad



¿Qué te gustaría ser?

Hacer cine



¿En qué país desearías vivir?

Me gustaría conocer Vietnam



¿Su color favorito?

Azul



¿Tus autores favortios?

Oscar Wilde y Franz Kafka



¿Tus poetas?

Me gustan los poemas de Virginia Woolf y Silvia Plath



¿Un héroe de ficción?

No me gustan los héroes



¿Qué don de la naturaleza desearías poseer?

Convertirme en agua



¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?

Energético.