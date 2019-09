Yolanda Andrade cuenta los detalles del romance que sostuvo con Verónica Castro

Ciudad de México.- La conductora, Yolanda Andrade, rompió el silencio al destapar su romance con la actriz Verónica Castro, con quien se habría casado hace 20 años en la Amsterdam, Holanda.

La titular de Monse & Joe, confesó que estuvo con ella durante cinco años, al admitir que no fue un amor de ocasión.

Andrade aseguró que los motivos por lo que reveló tal información fue por las declaraciones de ‘La Vero’, la cuales causaron controversia con la comunidad LGBT.

Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir (en Venga la Alegría) que no era lesbiana… Yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jamás en la vida he dicho ni voy a decir quiénes son porque hay un código personal… Si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa”, publicó Yolanda.