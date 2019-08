Yolanda Andrade sobre 'amorío' con Verónica: "Me gustaría entrar en detalles, pero no puedo"

Ciudad de México.- Los reporteros no pudieron evitar cuestionar a Yolanda Andrade sobre las fotos difundidas en las que aparentemente le coloca bloqueador en los glúteos a Verónica Castro.

Recordemos que desde hace algunos meses surgió el rumor de que la conductora del programa Montse & Joe y la primera actriz fueron pareja.

Tras la difusión de las mencionadas imágenes, así respondió Yolanda.

Acto seguido, el reportero Edén Dorantes le señala que las imágenes salieron en el programa El Gordo y La Flaca hace varios años, a lo que Yolanda dijo:

Posteriormente intentó cambiar de tema, pero ante la insistencia de los reporteros, Yolanda replicó:

Intimidada porque los cuestionamientos continuaban, Yolanda dijo estar agradecida por el interés de los medios en su vida y recordando el tema de su boda en Ámsterdam, recalcó:

Me gustaría entrar en detalles, pero la verdad no es derecho. Yo si les dije, muy querida, muy famosa, no se confundan tampoco con cualquier cosa que agarren en la calle, entonces yo no puedo decir más”.