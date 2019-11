Yolanda asegura que ventiló su relación con Verónica Castro por 'ardor': "Me dolió que dijo que no era lesbiana"

Ciudad de México.- Yolanda Andrade contó varios detalles de su vida sentimental durante la entrevista que le brindó al periodista Joaquín López Dóriga. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue cuando reveló el motivo que la orilló a confirmar su romance con Verónica Castro.

Al hablar de su relación con Verónica, la conductora comenzó diciendo:

Fue una relación de amor muy bonita, que duró cinco años, que ya no la vamos a detallar porque luego si uno dice las cosas a la gente no le parece, pero la reservo para mi bioserie, no es cierto Verónica”.

Recordando que 'La Vero' decidió anunciar su retiro tras la confirmación de este amorío, Andrade manifestó:

Yo lo comenté porque a mí me dolió lo que ella dijo en Argentina, que yo tenía hambre y yo ni siquiera había dicho su nombre, jamás dije que era ella, fue un juego, yo no tenía pleito con ella, pero al día siguiente le habla a Maxine (Woodside) y dice ‘yo no soy lesbiana ni en esta vida, ni en la otra’ y yo no dije, hasta después porque se me hizo gacho”.

Yo dije, si duramos tanto tiempo y nos quisimos tanto por qué dice eso, aparte no tiene nada de malo, no hicimos nada de malo, nos casamos, simbólicamente. Yo me ardí la verdad, me dolió, ella dijo que como estaba sacando mi programa de ‘Consecuencias’ y por eso había confirmado mi relación con ella, para hacer promoción, le hablé y le dije para que hacemos tanto ped..., está de mal gusto, quedamos mal las dos, está mal y no le importó”.

Finalmente, la conductora aseguró que además de las declaraciones, lo que le afectó fue que recibió varias amenazas de muerte.

Me dolió porque no estamos hablando de la artista, estoy hablando de una ex mía, me dolió, le dolió a ella, pasaron así las cosas, mucha gente me puso que me iban a matar, las personas que vivimos la homofobia y este tipo de cosas en esta época no tiene sentido”, concluyó.