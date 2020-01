"¡Zafo! Me muero, los que tienen hijos no son felices": Celia Lora se rehúsa a ser mamá; le da "huev.." tener novio

Ciudad de México.- Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, aseguró que ya tiene decidido no tener decendencia, sobre todo por la experiencia que ha visto de las personas cercanas a ella.

A pesar de que la también hija de Chela Lora ha contado con el apoyo de sus padres durante toda su vida, la playmate confesó que al ver cómo ha cambiado la vida de sus amigos que tienen hijos, decidió no convertirse en mamá.

Me muero, yo no, yo eso sí lo tengo muy claro, zafo, no. Ya que lo veo con gente cercana, con amigos, no son felices , sobre todo las mujeres, es otra onda, o sea cambia tu vida completamente, desde el trabajo, todo, entonces yo si tengo claro que eso para mí no es", dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, Celia expresó que no quiere tener pareja, pues para ella no es nada fácil cumplir con las responsabilidades que tiene cualquier novia.

Yo ya decidí que eso de tener novio no es para mí, me da una huev.., no tengo paciencia, si de mi mamá me harta que me esté escribiendo mensajes, ahora un fulano, no… no tengo paciencia, me desespero”, manifestó.