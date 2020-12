Presupuesto de Egresos 2021 castiga al campo mexicano

Hermosillo, Sonora. Los recursos para el agro se han ido reduciendo con el pasar de los años, en los tres paquetes económicos que ha elaborado esta administración, el presupuesto para el campo mexicano sufrió una reducción de 40 por ciento, sentenciando la soberanía alimentaria que tanto ‘busca’ el Gobierno Federal, lo que pega fuerte a productores.

El Presupuesto de Egresos (PEF) 2021, 70 por ciento de los recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) será para sus siete programas prioritarios, enfocado en los objetivos del Programa Sectorial, que tiene como meta principal aumentar la producción y productividad para lograr la autosuficiencia alimentaria. El total será de 49 mil 300 millones de pesos, apenas un 3.6 por ciento real más respecto a este año.

Al respecto, Jorge Russo Salido, diputado federal por Sonora, comenta que han sido días de lucha por un mejor presupuesto para el crecimiento de los sonorenses, sin embargo, el Gobierno no muestra interés en los campesinos del país, mucho menos en los de la región noroeste.

“No se escuchó la petición de aumentar los recursos al campo, se han eliminado 18 programas. Este nuevo presupuesto está castigando a sectores tan importantes, entre ellos el campo, la salud, la seguridad y la ciencia”, alertó.

Juan Pablo Mendoza Molina, presidente del Organismo Integrador de Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora, manifiesta que esta administración ha abandonado totalmente al campo, las políticas que se ejercen en el agro son insuficientes y “no es algo que no entiendan, simplemente no quieren ayudar, saben que el campo está en un estado crítico y no se hace nada para ayudarlo”.

Detalla que este presupuesto es el claro ejemplo del ‘compromiso’ que se tiene con el sector. “Tienen el lema de que con menos se hará más, eso es algo totalmente ilógico”, mencionó.

El también, líder productor, añade que una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador es impulsar la autosuficiencia alimentaria en el país, argumentó que el presupuesto al campo está contradiciendo.

A su vez, Manuel Rochín, líder de los pequeños ganaderos del Valle del Yaqui, detalla que el desinterés del Gobierno no es nada nuevo, pues el sector ganadero de Sonora tiene años que no recibe ni un solo peso en apoyos. “Ahora desaparecieron el programa pilar de la ganadería, que resaltó, Sonora no era parte, el Crédito Ganadero a la Palabra, hace tiempo que la ganadería sonorense dejó de importar para la actual administración y lo mismo le está pasando a los otros sectores primarios”.