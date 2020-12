Ganaderos gastan más en alimento al no crecer pastizales por la sequia

Navojoa, Sonora.- Más de 800 pequeños ganaderos auguran que el próximo año será de los más difíciles de la historia para los hatos, afortunadamente no tienen ningún tipo de enfermedad, informó Armando Beltrán Montes, presidente de la Asociación Ganadera.

Los hatos en terrenos de agostadero deben estar más relajados en el campo, alimentándolos en corrales, debido a la mala temporada de lluvias en la región y en sí en todo Sonora y sin apoyos del Gobierno.

Los ganaderos están batallando y mantienen a los animales en corrales ante un campo limpio debido a la pasada temporada de lluvias totalmente atípica, pero no hay como ver adelgazar las vacas y vaquillas cada día para preocuparse sobre qué va a pasar, manifestaron.

Beltrán Montes dijo que los animales en corrales están muy delgados, situación que lleva a los propietarios a buscar alternativas para sostener los pies de cría hasta donde se pueda, esperando un fin de año difícil, siendo los meses más pesados hasta julio, porque no hay agua, pastura, ni apoyos de los Gobiernos Estatal y Federal.

El precio del becerro en el mercado anda en los 48.50 a 50 pesos, mientras que los demás animales bajan considerablemente de acuerdo a la tabla de precios, y si son flacas, como la mayoría, no llegan ni a los 5 mil pesos por res.

El ganadero narró que los productores más afligidos por la sequía y la falta de alimento venden dos animales para sostener uno, con pacas de alfalfa entre los 100 a 120 pesos las más baratas, porque aumentaron casi el 50% y se tienen que adquirir en Sinaloa, ya que hay escasez.

Citó que no se pudo aprovechar el apoyo de 2 mil pesos por vaca cargada del Gobierno del Estado, porque trae muchos candados para los socios de la Asociación Ganadera, cuando se pide que sean flexibles y al ganadero no le gusta tanto enredo burocrático, además no salían con ese monto disponible para todos.

Armando Beltrán enfatizó que en el municipio se ven afectados 837 ganaderos, más los que no pertenecen a la asociación, pero que de alguna manera se les ayuda, como es el caso de los vecinos de los municipios de Álamos y Navojoa