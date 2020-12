Sequía y recortes al campo ponen en riesgo la rentabilidad del PIB de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Actualmente el sector primario aporta el 7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de Sonora, porcentaje que se encuentra en riesgo debido a la falta de apoyos y a la sequía que prácticamente está matando las esperanzas de los productores.

El año pasado Sonora exportó 2 millones 342 mil 847 toneladas, representando 34% de la producción total del estado y las divisas generadas fueron del orden de los 2 mil 961 millones de dólares, mientras que de 2020 aún no se tienen datos; pero se esperan que sean similares, sin embargo, para el próximo ciclo, esta cifra puede ser afectada en gran manera por las problemáticas.

Debido a lo anterior, Baltazar Peral Guerrero, líder agricultor del sur de Sonora, señaló que actualmente el Estado se encuentra dentro de las diez primeras entidades que aportan más al PIB de la nación, hablando en temas de actividad primaria, sin embargo, esa aportación está en peligro por la falta de incentivos al campo nacional.

“Definitivamente se está corriendo el riesgo de que se merme el porcentaje que como productores primarios ofrecemos al PIB, es más que obvio que eso pasaría como consecuencia de la baja en el presupuesto que ha tenido el campo, además de los problemas con la sequía”, detalló.

A su vez, Jorge Guzmán Nieves, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), que es un panorama complicado es el que se visualiza para 2021 en el sector agropecuario de la entidad, pues al momento el sector ganadero ha perdido cerca de los diez millones de pesos por mortandad en los animales.

“Esto, junto con la decisión de seguir exportando el ganado, genera una despoblación que afecta al bolsillo del ganadero a futuro, será difícil mantener el ritmo y la generación de divisas está en riesgo”, alertó.

De la misma manera, Rodolfo Jordán Villalobos, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Sonora, comenta que, los trabajos en la actividad se vieron mermados por las condiciones del 2020, mermando la mano de obra, siembras y elevando la mortandad en los animales, lo que complica seguir otorgando el 7 por ciento al PIB estatal. “Desafortunadamente así son las cosas, no hay apoyo, no hay agua, no hay mejoras, y eso compromete a la economía del estado no solo al productor”.