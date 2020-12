El 2021 será un reto muy grande para el sector agropecuario de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El 2020 fue un año donde los productores del sector primario afrontaron un sinfín de problemáticas que los pusieron de ‘rodillas’, algunas de estas continuarán este próximo año, pronosticando un panorama oscuro en cuestiones económicas y políticas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informa que el campo de Sonora tenía un presupuesto inicial de 120 millones de pesos, sin embargo, para combatir a la pandemia se redujo a 66 millones 682 pesos, complicando el panorama. En tanto el presupuesto para la Secretaría de Agricultura (Sader), asignado para 2021, es de 49 mil 291 mdp.

Al respecto, Manuel Rochín, ganadero del Valle del Yaqui, comenta que se vienen unos primeros meses de 2021 complicados, pues las afectaciones que aún se tienen con la sequía seguirán. “Recordemos que el año cambia de un día para otro, no es como que llegue 2021 y todo se reinicie, no, las afectaciones que ahorita tenemos, seguirán por lo menos un par de meses, si bien nos va”, expresó.

El líder ganadero menciona que en cuestiones de apoyo, el próximo año está en las mismas, sin ayuda por parte de la Federación, sin embargo lo que hoy es entrar en la declaratoria de emergencia. “A esto ya estamos acostumbrados, por parte del Gobierno Federal hace años que no recibimos un solo peso, que ahora pues más que un peso pedimos agua, este mes ya se fue, el año se fue, si el 2021 traerá algo positivo que sea eso, que la ganadería entre en la declaratoria de emergencia porque si no los pequeños productores no tendremos 2021”, alertó.

A su vez, Miguel Ángel Castro Cosío, presidente de la Unión General Obrero Campesina y Popular (Ugocp), señala que el siguiente año no es muy alentador para el sector primario, debido a que después de esta crisis pandémica se avecina una económica donde todos los sectores productivos se pueden ver fuertemente afectados. Recordó que varios presupuestos fueron ‘arañados’ todavía más con el objetivo de combatir la enfermedad del COVID-19, dejando en una posición incómoda a los productores.

“El pronóstico que yo hago y espero estar equivocado, es que habrá una grave crisis económica, después de esta crisis sanitaria, viene lo más duro para todos, advierto que el Gobierno tiene que dialogar permanentemente con los productores, dejar de actuar como lo ha venido haciendo, donde un solo hombre decide en todo el país”, alertó.

El líder campesino añade que el riesgo es latente para la agricultura, acuacultura, pesca y ganadería, lo que significaría que el 2021 puede ser el tiro de gracia para el campo sonorense.