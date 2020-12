Sader en Cajeme es una promesa de campaña de AMLO sin aterrizar en dos años

Ciudad Obregón, Sonora.- La promesa más grande que la actual administración le hizo al campo sonorense, fue que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se establecería en Cajeme al primer año de su mandato, sin embargo, a dos años de Gobierno los productores ven poco probable que esto ocurra en el sexenio.

En el mes de marzo de 2019, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, firmaron el convenio de entrega en comodato del inmueble integrado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) que albergará las instalaciones de la dependencia federal en esta localidad, las cuales ya están concluidas en su primera etapa de acondicionamiento operativo.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló en su visita más reciente a Cajeme, “que a pesar del retraso el próximo año se establecerán de manera definitiva las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, con lo que quedarán descentralizadas de la Ciudad de México”.

Ante esto, Juan Pablo Mendoza, líder productor del Valle del Yaqui, argumenta que es poco, casi nulo que en este sexenio llegue la Sader a Ciudad Obregón, y quede como una simple promesa de campaña que otro partido busque aprovechar en las siguientes elecciones.

“La verdad no creo que las cosas cambien, ellos están muy arraigados a lo que son sus políticas, no vemos mejora real para Sonora y lo más probable es que otro partido quiera aprovechar esta promesa que dudo se cumple en lo que resta del sexenio, ojalá me equivoque y si llegue porque la necesitamos”, manifestó.

De la misma manera, Miguel Ángel Castro Cosío, dirigente de la Unión General Obrero Campesina y Popular (Ugocp), asegura que ve difícil que la Secretaría llegue a esta tierra por lo menos en el próximo año. “Lo dudo que se instale el próximo año, el Gobierno Federal no tiene los grandes recursos como para concretar su llegada”. Argumenta que solo fue una de tantas promesas de campaña que quedan en el olvido.

“Fue más el calor electoral lo que motivó al presidente a decir que Sader llegaría a Obregón, que el verdadero compromiso que se tiene para hacerlo”, lamentó. Por su parte, Mario Pablos Domínguez, representante legal de Aric Tres Valles, ostentó que lo importante en este momento es resolver las problemáticas que enfrenta el campo sonorense. “Se necesitan políticas acordes a las problemáticas que tiene el campo, donde está la Secretaría de Agricultura es lo de menos”, manifestó.