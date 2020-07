Productores: "Ramal Norte, una afectación para el agro y la población del sur de Sonora"

Ciudad Obregón, Sonora.- Al ser una obra que atenta contra el desarrollo del sur de Sonora y que ponen en juego más de 60 mil hectáreas de cultivos, miembros del Distrito de Riego hicieron un llamado a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López y al Congreso del Estado, para que se desista de la construcción del Acuaférico.

El presidente del DDRY, Miguel Anzaldo Olea, manifestó que lo que menos quieren es causar conflictos ni politizar la problemática que guarda esta obra, por lo que es necesario buscar otras opciones para el abastecimiento de agua en la capital del estado.

Además de que con la implementación del Acuaférico se estaría extrayendo el equivalente a 30 mil hectáreas de maíz, sumada al agua que ya se extraen serian 60 mil.

Añade que se han acercado a los funcionarios locales para platicar sobre la iniciativa y su respuesta ha sido a favor de los productores y comunidad yaqui, al igual que el presidente municipal de Cajeme, Sergio Pablo mariscal.

Ante esto, detalló que aunque se ha buscado el apoyo político tratan de no mezclarlo tanto para que la situación no se politice debido a que se aproximan las elecciones y pueden usar el tema para ese beneficio.

Comentó que la intención es que el tema llegue a ‘oídos’ del presidente de la nación y si la solución “es desalar hay que desalar, hay que poner orden en la cuenca de Hermosillo”.

Esto viene a revivir la lucha del No Al Novillo, le estamos apostando a la razón, lo hemos alejado cuidadosamente en el sentido de que no se politice, no queremos hacer una marejada y que llegue alguien con una tarraya y capte votos, están próximas las elecciones y la instrucción que tenemos del Consejo es no politizar”, argumentó.

Por último, dijo que nunca se detuvo la lucha contra el Acueducto Independencia así como la gestión de cancelación, sino que se entró en una etapa jurídica, puntualizó que les ha dado la razón el Poder Judicial y falta que se cumplan a cabalidad las resoluciones.

De la misma manera, Luis Cruz, tesorero del DRRY, también hizo un llamado a las diferentes fracciones parlamentarias para que los escuchen y se den cuenta de lo que trata el proyecto, y afirmó que la alcaldesa de Hermosillo debe hablar con la verdad y no confundir a la gente.

Que no dé declaraciones que no son totalmente ciertas, porque en el dictamen que se le aprobó en Cabildo dice muy claro que el Acuaférico va a traer agua del Acueducto Independencia, y no de la Presa ‘El Molinito’ como ella dice, con eso quiere confundir, por eso queremos que nos escuchen y analicen a fondo y que no vean que nada más no es viable económicamente, sino también legalmente”, mencionó.