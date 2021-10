Investigadores aseguran que la siembra de maíz no requiere grandes cantidades de agua

Cajeme, Sonora.- Dentro de los trabajos de investigación, validación y transferencia de tecnología que tiene el Campo Experimental Norman E. Borlaug, con empresas a nivel mundial, como Bayer, han comprobado que cultivos como el maíz resisten tres riegos de auxilio sin afectaciones a la planta y producción.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la presentación sobre tecnología de producción de maíz y uso eficiente del agua, por parte de la compañía de Bayer-Dekalb-Asgrow, expresaron que se tienen resultados en el cultivo de maíz de otoño invierno que salen muy buen con tres riegos con producciones de 10 a 12 toneladas por hectárea, de acuerdo con los investigadores Lope Montoya-Coronado y José Ángel Marroquín.

Uno de los investigadores, Montoya-Coronado, señaló que anteriormente se tenían trabajos de investigación con cinco y seis riegos de auxilio en maíz, pero ante los problemas de sequía que se viven en el Valle del Yaqui, en los dos últimos años han realizado evaluaciones con tres y cuatro riegos y no se castiga tanto la producción.

De igual manera, José Ángel Marroquín, especialista en riegos del Ceneb-Inifap, expresó que la planta soporta muy bien tres riegos, pero es muy importante el primero de auxilio, el cual se debe aplicar a los 65 días, aunque dependerá mucho del tipo de suelo. “Es factible que el cultivo de maíz salga con tres riegos de auxilio, dependiendo de los suelos e híbridos sin afectar la calidad del grano y producciones”, exhortó.

Por su parte, el ingeniero Luis Enrique Oláis Balderrama y Jesús Manuel Mansillas Cota de Bayer, expresaron que es importante los días después de la siembra, pero también es muy importante la etapa del cultivo, esto quiere decir en V6, el segundo auxilio en V4 y el tercero en aparición de los primeros jilote o espiga.

No tengan miedo y observen su planta para de ahí aplicar los riegos de auxilio, además que en esas etapas no calendario o fechas de siembra, no se afecta y castiga la producción, tenemos resultados que con tres riegos de auxilio solo se tiene una pérdida del diez por ciento de rendimientos de producción, por ello es muy importante observar su planta y no dar el riego antes ni después”, comentó Oláis Balderrama.