Cencur fomenta el intercambio de experiencias entre productores

Ciudad Obregón, Sonora.- César Granich Duarte, presidente del Centro Nacional de Capacitación de Usuarios de Riego (Cencur), expresa que para mejorar y no fracasar en el sector agrícola es necesario el intercambio de experiencias entre los diferentes organismos agrícolas del país.

El Cencur está organizando una serie de visitas a diferentes puntos con el objetivo de aprender la forma de trabajar de diferentes Estados que son una potencia para la agricultura a nivel nacional, el primero de ellos fue el Valle del Yaqui.

Ya iniciamos, que se vuelva una cultura a nivel nacional de la hermandad del sector agrícola, todos comemos lo mismo, todos usamos el agua, los mismos problemas nos perjudican a todos de igual o diferente manera, sino es el clima, es la comercialización o porque no estamos bien organizados, es la misma situación por la que pasamos todos", expresó.

A su vez, Cirilo Almazán Cerón, secretario del Cencur, señala que la mejor estrategia para aprender de esta iniciativa es subir el nivel de organización, creando las cosas necesarias para poder llegar lejos dentro del sector.

Necesitamos trabajar muchos, yo no me canso de felicitarlos en el nivel de organización que tienen los Distritos de Riego de Sonora, y tenemos que trabajar el resto del país en este sentido, o no podremos seguir avanzando", expresó.