Víctor Villalobos Arámbula visita Cajeme; todo sigue igual en el campo

Ciudad Obregón, Sonora.- El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se encuentra de visita en Cajeme, donde productores no solo de la zona, sino de otras partes del país se han dado cita para que los atienda, no obstante, las inquietudes no han sido resueltas del todo.

El secretario de Agricultura dio varios anuncios, en los que destacan la reunión de los secretarios agropecuarios del país en las instalaciones de la Secretaría en Cajeme el próximo 10 y 11 de febrero, además de un congreso interamericano de ‘Agua, Suelo y Agroviodiversidad’.

Sin embargo, los temas pendientes que se tienen con los productores, ganaderos y agrícolas de Sonora no fueron ni siquiera llevados a la mesa para su conversación.

Programas de lluvia y el agua

Villalobos resaltó que se realizó un convenio con la Comisión de Zonas Áridas (Conaza) para el programa de estimulación de lluvias que beneficiará al sector agropecuario del estado, el cual se encuentra ‘golpeado’ por la sequía, pero a pesar de que han magnificado los resultados de este proyecto, la realidad es otra, pues las presas siguen sin pasar la mitad de su capacidad máxima, poniendo en duda la verdadera eficiencia del programa. Aunado a esto los productores agrícolas han tenido problemas con los trasvases de agua, a lo que el secretario afirmó que se encuentra dando seguimiento al problema.

Adeudos

En el tema del adeudo que mantienen con los productores de granos en Sonora, Víctor Villalobos señaló que tienen un comité técnico que está trabajando en ello, pero no quiso anunciar nada acerca de esto. Un miembro de su equipo de trabajo explicó que algunos de los adeudos pertenecen a Aserca, el cual desapareció con la reciente administración. Cabe resaltar que el monto que se les debe a los productores del estado son principalmente del pago del complemento para alcanzar el Ingreso Objetivo correspondiente al trigo panificable 2019 y cártamo 2018, así como el apoyo emergente para cártamo 2019, que se aproximan a una cantidad de 220 millones de pesos en total.

Ganadería sin repoblación

Al ser cuestionado por un programa que les permita a los ganaderos la repoblación de sus hatos debido al despoblamiento ocasionado por la sequía, el secretario aseguró que no existe ningún programa que apoye esta situación. “No hay un programa de repoblación, estamos en el proceso de considerar una opción diferente para el sector”.

Frutícola

Por último el titular de Agricultura a nivel nacional, señaló que en el sector frutícola es un poco más complicado pues necesita de una infraestructura especializada. “Se necesitan sistemas de riego y demás infraestructura que conlleva a inversiones grandes que sobrepasan el presupuesto”, finalizó.

