Agricultores de Sonora presionan y se pospone discusión  sobre los agroquímicos en el Senado

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que este miércoles los senadores que pertenecen a las comisiones de Salud y Puntos Constitucionales analizarían el dictamen que tiene como objetivo eliminar el uso de agroquímicos por el daño que pueden causar al medio ambiente y al bienestar de las personas, la reunión fue pospuesta ayer sin que haya una nueva fecha.

Cabe señalar que los productores del sur de Sonora han sostenido innumerables encuentros con los legisladores para hacerles saber que esto representa un riesgo para la producción en México, por lo que dijeron que esperan que sus sugerencias expresadas en dichas reuniones sean tomadas en cuenta durante el análisis.

El senador Arturo Bours mencionó en entrevista con TRIBUNA que su postura como legislador es que se permita el uso de los plaguicidas respetando su límite permitido, ya que de prohibir los agroquímicos en su totalidad se calcula una caída en la producción.

Apoyaremos la no prohibición de los agroquímicos. En lo personal estoy a favor de que se usen con el límite básico, porque como productores queremos poder llegar a una tienda con la receta del entomólogo encargado de los cultivos, y poder hacer uso de estos materiales responsablemente”, mencionó.

Por su parte, Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), coincidió. “Todos los organismos de productores han hecho saber su preocupación, hubo pláticas en muchas ocasiones con los legisladores y esperamos haberlos concientizado. Los senadores por Sonora han sido buenos aliados y han tenido acercamiento con nosotros, diciéndonos que nos apoyan”, dijo.

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Antonio Cázares Castro, aseguró que los representantes de esta organización en las 6 entidades federativas buscarán estar presentes en Ciudad de México cuando se discuta el dictamen.

"Las organizaciones principales y los productores tenemos la postura de que para quitar algo nos tendrán que dar también alternativas, no puedes quitarle a las plantas los plaguicidas sin suplirlos con algo. Tenemos que entender que esto es atentar contra la comida, contra la producción".

Es algo muy delicado lo que se analizará, ya que sabemos que está la cuestión de un mercado negro. Por otro lado, no podríamos exportar porque nos piden requisitos para ello. Si no producimos lo que se ocupa entonces también importaremos, y esos productos traerán plaguicidas. Entonces, tiene que verse todo gradualmente, yo pienso que mientras usemos responsablemente los plaguicidas no habrá problemas”, concluyó Cázares Castro.