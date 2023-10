Plan de cultivos 2024 se aprueba con restricciones en el Valle del Yaqui

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de un problema de sequía en el sistema de presas del Valle del Yaqui y tras un largo cabildeo se aprobó el plan de cultivos para el ciclo agrícola 2023 - 2024, presentado por el Distrito de Riego del Río Yaqui (Drry), el cual, pese a no contar con reducción en la superficie a sembrar, contempla limitantes en la cantidad de agua para riego, así como incentivar cultivos de baja demanda de líquido.

Así lo informó Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del organismo agrícola, quien detalló que al contar en este ciclo agrícola cerca de dos mil millones menos de metros cúbicos de agua con relación al año pasado se estableció un plan de siembra ajustado, no se va a autorizar la siembra de maíz ni con agua rodada, ni con pozos del distrito; además de limitar el trigo a tres riegos e incentivar el cultivo de cártamo y garbanzo al ser productos de baja demanda de líquido.

Limitaciones

Explicó que un cultivo de maíz puede llegar a requerir de cinco a seis riegos de auxilio, por lo cual fue descartado para este nuevo ciclo agrícola, mientras que el trigo es de 3.5 riegos y existen otros cultivos más generosos como el cártamo que sólo necesitan dos, por lo cual dentro del plan de riesgo se apostó por siembras que sean más accesibles a las condiciones actuales y de un mercado que pueda ser redituable.

“Hay productores que requieres cuatro riegos para el trigo, pero ahora va a ser muy estricto porque estamos justos con el agua, para poder para poder sembrar todo el valle, además no están autorizados segundos cultivos, ni cultivos adelantados”, declaró.

Del mismo modo añadió que, aunque las condiciones actuales en la región garantizan el agua para consumo humano de tres a cuatro años, de no presentarse condiciones climáticas para el próximo año, se corre el riesgo de no tener posibilidades de realizar el ciclo agrícola 2024-2025.

Por su parte el presidente del grupo Tres Valles, Mario Pablos Domínguez añadió la necesidad contar con recursos para reactivar los créditos a aquellos productores que no pudieron liquidarlos, así como un rescate a la cartera vencida, una comercialización segura y adecuada, además de la eliminación de los cupos de importación cuando la producción nacional no tenga segura su comercialización, la implementación de un seguro agropecuario adecuado, caminos vecinales para la infraestructura hidroagrícola y también de caminos, a fin de evitar el declive del campo.

Fuente: Tribuna