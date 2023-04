Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la falta de una respuesta favorable por parte del gobierno federal para las acciones de apoyo al comercio de trigo y maíz, actividad prioritaria en el desarrollo económico del estado, productores del Valle del Yaqui y Fuerte Mayo se reunieron ayer en las instalaciones de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), donde se acordó dar una tregua a las manifestaciones hasta el próximo martes, pero donde también dieron muestra de su músculo al dar un ejemplo de lo que podrían movilizar si no obtienen los beneficios que esperan.

Productores del sur de Sonora otorgan tregua, pero muestran músculo

Luego de reconocer la urgencia de respuestas a sus demandas, los productores realizaron una marcha pacífica desde las calle 5 de Febrero y 500 hasta las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, donde permanecieron solo unos minutos destacando que, de no llegar a cerrar acuerdos la próxima reunión con las autoridades federales, realizarían un plantón el día miércoles 26 de abril.

Puntos de acuerdo

Alrededor de las 10:30 horas comenzaron a darse cita los líderes y productores del Valle del Yaqui en las instalaciones de Alcano en espera de los representantes del Fuerte Mayo, quienes desde las 9:00 horas salieron en caravana de unos 200 vehículos a Ciudad Obregón con la intención de reunirse con los locales y deliberar las acciones a seguir.

A su arribo, Juan Leyva Mendívil, líder de productores de trigo en el sur de Sonora informó a los presentes lo acontecido en la reunión sostenida el pasado miércoles entre la Secretaría de Economía y agricultores del sector social y privado, donde destacó que, a pesar de la disposición y apoyo del gobernador Alfonso Durazo, no se obtuvo una respuesta acordando retomar otra reunión la próxima semana.

Por lo anterior, los productores manifestaron estar hartos de que se les dé “atole con el dedo”, afirmando que la necesidad que se vive en el campo es delicada ante la proximidad de las cosechas, pues no se tiene certeza de acceder a precios justos.

Por su parte, el presidente de Alcano, Abel Castro, se dijo a favor de manifestarse, esto con la finalidad de visibilizar la problemática que se vive en la zona sur del estado, acordando mediante consenso con los presentes el otorgar el plazo solicitado por las autoridades, lo que fue acepado por los presentes y desembocó en la marcha descrita.

Voluntad existe, pero realmente no hay nada y lo sabíamos, estamos con el gobernador y le hemos entrado siempre, pero, no hemos visto nada, una reunión donde no está el secretario de gobernación ni el sector de agricultura, ¿Qué es eso?”, declaró.

Cabe recordar que los agricultores advirtieron que el sector requiere un apoyo para nivelar los precios del maíz y trigo a los del ciclo pasado, que fueron de alrededor 7 mil pesos para el maíz y 8 mil para el trigo.

