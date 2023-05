Productores del sur de Sonora toman La Sader en el municipio de Cajeme; exigen precios justos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El hartazgo de los productores del sur de Sonora por la crisis que se vive en el campo ‘detonó’ hoy, pues al no obtener ninguna respuesta del gobierno federal a las exigencias que plantearon en numerosas mesas de diálogo, los agricultores finalmente optaron por movilizarse hasta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, plantándose en las instalaciones.

En los últimos meses productores de estados como Sinaloa y Baja California han realizado distintas manifestaciones y plantones para exigir al gobierno de AMLO precios de garantía para el maíz y el trigo. En el caso de Sonora, los afectados desistieron de realizar este tipo de movilizaciones, optando por llevar a cabo distintas reuniones con las autoridades federales para llegar a una solución, sin embargo, al no obtener ningún resultado, decidieron abordar más de 250 tractores y desplazarse por las calles de la ciudad, culminando en el Centro de Usos Múltiples (CUM), donde se encuentran las oficinas de la Sader, mismas que ‘clausuraron’ de forma simbólica.

Por tiempo indefinido

Portando lonas con mensajes como “aquí yace el campo mexicano” y “no contamos con apoyos” es como los agricultores reiteraron su llamado al gobierno federal. Afirmaron que la toma de las instalaciones es por tiempo indefinido, pues se quedarán en la zona hasta que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas a su favor; los inconformes no descartan otro tipo de actividades, en caso de que no haya una pronta respuesta, pues las trillas ya han comenzado y aún no tienen certidumbre de los precios del maíz, ni del trigo.

Riesgo de crisis alimentaria

“Es más que evidente la preocupación de todos los productores. Las autoridades deben de ver la problemática real, la producción nacional de maíz y de trigo está en juego, no se trata de una exageración, vamos a caer en cartera vencida, cada año vamos a producir menos”, externó Álvaro Bours, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass).

Mario Pablos Domínguez, presidente de la organización Tres Valles, señaló que los apoyos para la agricultura cada vez son menos, por lo que México se encuentra encaminado a padecer de una crisis alimentaria. “Tenemos una amenaza de hambruna, porque no se atiende al campo, está en riesgo la comida en cada plato de los mexicanos”, dijo.

Por su parte, Vicente Montes, del sector ejidal del Yaqui, aseguró que ninguno de los presentes se moverá de las instalaciones hasta ver una respuesta digna. “Hoy es el momento de cerrar filas, debido a que el trabajo de nuestros padres está a punto de perderse. De aquí no nos vamos hasta que las autoridades nos den una respuesta correcta, el día de mañana que nuestros hijos nos pidan un taco, a ver qué les vamos a responder”, expresó.

Autoridades, ni sus luces

Los manifestantes criticaron la ausencia del secretario Villalobos, asegurando que “la mayor parte del tiempo no está en las instalaciones de la Sader”. También la falta de respuesta por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y del presidente López Obrador.

Aquí estamos presentes los productores de verdad, y somos pocos, faltan muchos. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde. Exigimos que se respete la ley. Si es necesario vamos a patear esas puertas en Ciudad de México, hasta que haya justicia para el campo”, advirtió Luis Cruz Carrillo, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui.

Plácido Castro, del Distrito de Riego del Río Mayo, reconoció las gestiones que ha hecho el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ante el gobierno federal, asegurando que desafortunadamente son estas últimas las que muestran poca disposición para actuar.

A nuestro presidente de la República y al secretario Villalobos, les decimos que es un acto de desesperación. Deben establecerse reglas de operación, y las reglas de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) no nos benefician absolutamente en nada. Vamos a permanecer aquí hasta que salgan las autoridades y arreglemos esto en una mesa de diálogo”.

“Seguimos trabajando”

El representante de la Sader en Sonora, Plutarco Patiño, aseguró que se seguirá apoyando a los productores ante sus exigencias, gestionando ante las autoridades federales. “Ellos tienen las puertas abiertas en la Sader, estamos acompañándolos como siempre lo hemos hecho. Creo válida su lucha, sabemos que tienen argumentos para alzar la voz y los vamos a apoyar. Desde un inicio hemos estado acompañando al gobernador Alfonso Durazo, haciendo las gestiones ante el Gobierno Federal. Seguimos trabajando”, dijo.

En días previos, los productores de esta entidad se sumaron a las manifestaciones que se llevan a cabo en el estado de Sinaloa, donde está tomada una planta de Pemex e incluso se considera la toma de algunos aeropuertos. En el sur de Sonora, los afectados no descartan algunas otras actividades.

Fuente: Tribuna