Cajeme se suma a la lucha por el precio de trigo y maíz; productores llegan a la Sader

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde la tarde del pasado domingo se vaticinaba el inicio de una manifestación ampliamente anticipada por los propios productores de sur de Sonora, quienes, ante las acciones tomadas por sus homólogos de otros estados como Sinaloa o Baja California, exigían a sus líderes el visualizar la desesperación por la falta de un precio emergente de trigo.

Desde las 18:00 horas de antier los primeros tractores comenzaron a concentrarse en las bodegas de Semillas El Dorado, por la calle Norman E. Borlaug y Paseo Miravalle, punto designado para dar resguardo a las unidades de trabajo y partir en punto de las 10:00 horas del lunes hacia las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón.

Cajeme se suma a la lucha por el precio de trigo y maíz

Agoniza el campo

La fecha llegó y encabezando la caravana de la marcha de los productores, se colocó una batanga con un ataúd adornado por dos ‘coronas de muertos’ elaboradas una de hojas de maíz y la otra de espigas de trigo, con la leyenda “Aquí yace el campo mexicano”, misma que desde el arribo del contingente fue colocada frente a las oficinas de la Sader, donde los presentes, explicaron que de no tener una pronta respuesta en la demanda de un precio emergente para el trigo y maíz, la agricultura, no solo de Sonora o del norte del país, sino de todo México estaría “condenada” a desaparecer afectando a la economía de la región.

Somos quienes ponemos las tres comidas en cada hogar de México, somos el sector que se parte el lomo para que fluya la economía y no falte el abasto de alimento, hay países grandes que tienen mucho dinero, pero no comida, ¿a eso nos quieren llevar nuestras autoridades federales?, estamos frente a este ataúd que es el futuro del campo si no se hace algo”, señaló Edgardo Carmona, agricultor.

Juan Maytorena, pequeño productor añadió que la gente que acudió al llamado, no lo hizo para hacer “bola” o ir de acarreados, sino que los mueve la desesperación de no contar con una certidumbre, ya no de poder sembrar el próximo ciclo agrícola, sino el de cómo solventar la siembra, trilla, limpia y almacenamiento de la cosecha actual.

No pedimos nada más allá de lo que marca la ley, ni de lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta manifestación llega un mes tarde, porque confiábamos en las autoridades federales, quienes solo nos pateaban el bote y no nos dan respuestas, esta es una manifestación pacífica donde queremos que la población entienda que de no tener avances, no solo afecta al sector agrícola sino a la población en general, sobre todo a Cajeme que depende económicamente de lo que se genera en sus campos”, expresó.

