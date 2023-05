"Sin una solución podríamos dejar de sembrar": Productores sonorenses reaccionan

Ciudad Obregón, Sonora.- Altos costos de insumos y servicios, pérdidas por cuestiones climáticas y fertilidad del suelo, infraestructura insuficiente y plagas, son algunos de los retos para los agricultores del sur de Sonora; pero pese a que han lidiado por años con condiciones complejas, ninguna al nivel de lo que acontece en 2023, donde si no se les aprueba un precio de garantía, perderían todo.

Marco Antonio López, pequeño productor en el sur de Sonora, compartió que por en sus más de 40 años como agricultor no se había vivido una situación como la actual, donde corre el riesgo de perder su patrimonio al no tener un precio que al menos cubra la inversión inicial para pagar el crédito que solicito al inicio del ciclo.

Para estas fechas ya estábamos pagando los créditos que solicitábamos con las financieras para poder sembrar, ya estábamos entregando la cosecha y cobrando por ella, ahora que estamos trillando y buscando donde almacenar la cosecha para esperar que se consiga el apoyo, algunos productores tienen bodegas y maquinaria, yo no y la renta de las mismas para poder trillar es un esfuerzo que estoy haciendo con la esperanza de un milagro”, declaró.

El caso de Marco Antonio no es el único y es que, pese a que entre los productores señalan que no hay distinción por el número de hectáreas sembradas, los pequeños productores advierten que se les complica un poco más el acceder a los recursos para sembrar.

Se nos juntó la caída del precio del grano, con la desaparición de la financiera rural, nos pone contra las cuerdas, como productor en pequeño o grande se corre el mismo riesgo de perder todo, lo cual vendría a afectar al municipio que depende de la economía que genera la agricultura, he platicado con otros compañeros y por la desesperación ya hasta hemos analizado el no pagar el crédito a la extinta financiera”, declaró Carlos Martínez, productor.

Por su parte José Reyna, añadió que de lograr salir del apuro el gobierno los presiona para que el siguiente ciclo agrícola se haga una reconvención de cultivos, lo cual calificó como contraproducente, argumentando que las condiciones del Valle del Yaqui no son las adecuadas para estas acciones.

Ahorita lo que urge es ver cómo vamos a salir de este problema, pero de hacerlo y querer sembrar algún otro cultivo, es imposible hacerlo de un ciclo a otro, se ha trabajado en ir cambiando algunas hectáreas, pero por ejemplo al tener riego rodado no tenemos las mismas condiciones que otros estados, donde hay pozos o lluvias”, señaló.

En contraparte el titular de la oficina de representación en Sonora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Plutarco Enrique Sánchez Patiño aseguró que si habrá apoyo para los productores de trigo y maíz mediante un crédito.

Es un tema presupuestal estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos, que entendemos para los programas emergentes como este, no es cuestión de que el secretario diga, los diputados tienen que asignarle y aprobar un crédito de endeudamiento para solicitárselo a Hacienda, y esto ha sido un proceso desgraciadamente largo pero no significa que vayamos a quedarnos hay, el secretario Adán Augusto lo dijo en Sinaloa cuando estaba tomada la gasolinera, siguen las negociaciones esto no se ha cerrado”, declaró el funcionario.