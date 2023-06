Cámaras hacen fuerza con los productores; se unen a protestas de agricultores del sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La preocupación de que el Gobierno siga haciendo oídos sordos a la exigencia de los productores agrícolas de ofrecer precios de garantía a las cosechas de trigo y maíz se extendió al sector empresarial, que entiende que si el sector primario entra en crisis por la falta de liquidez, esto se extenderá a otros espacios, negocios e industrias.

En resumen, el temor radica en que el estado al completo entre en una crisis económica. Líderes empresariales, representantes de las diferentes cámaras, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en apoyo a la toma pacífica de las mismas por parte de los agricultores.

Gustavo Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) externó que existe una preocupación sobre la problemática de los productores, argumentando que, de no llegar a una solución, el sector comercio se verá 'golpeado', vaticinando una crisis a nivel estado.

Existe una preocupación de todo el comercio organizado, estamos en el mismo barco, si se hunden ustedes nos hundimos todos, la magnitud del problema económico que va a dejar en el comercio local aún no se ha visualizado, será muy grave”, compartió.

Del mismo modo, explicó que solo en pandemia se tuvieron que cerrar cerca de 100 empresas, y al representar el sector agrícola cerca de cuarenta por ciento del consumo del comercio local, se pone en riesgo a muchas otras, ya sea de tener que hacer recorte de personal o incluso de cerrar por completo.

Julio Cesar Pablos, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que tiene en los agroindustriales al 90 por ciento de sus miembros, los que representan dos de cada diez empleos en la región, se sumó a las exigencias, en específico hacia los legisladores estatales y federales para que trabajen en beneficio del campo.

Por su parte, Luis Cruz, presidente del Distrito de Riego del Valle del Yaqui, dio a conocer que derivado de la reunión que se tuvo el pasado domingo con diputados federales y locales, se acordó una tregua a la intensificación de las manifestaciones en espera de los resultados que obtenga el gobernador Alfonso Durazo en la reunión que tiene programada para esta semana con el secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Le damos el voto de confianza al gobernador, quien no ha quitado el dedo del renglón en nuestra problemática, esperemos que tenga respuestas buenas y si no pues ya veremos, de ser así nos reuniríamos los organismos para tomar las decisiones y seguramente será un fin de semana movido, ojalá que para bien y no para mal", declaró.