Tras no llegar a un acuerdo, cámaras empresariales se unen a la protesta de productores sonorenses

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace varios días, las exigencias en torno a buscar un precio justo para la producción de trigo y de maíz no solo a beneficio de productores en el Estado de Sonora sino también en Sinaloa, ha sido motivo de intensas protestas en las inmediaciones de la Secretaría de Agricultura (Sader) donde productores del sur de Ciudad Obregón han insistido a las autoridades a atender sus peticiones bajo el adelanto de que al no hacerlo, el comercio se vería afectado en toda la entidad. Ahora, Cámaras empresariales se sumaron a dichas protestas con el fin de no afectar a la economía.

El pasado 23 de mayo del presente año, se había adelantado que cámaras empresariales con sede en el sur del estado de Sonora, se concentrarían este día en las instalaciones de la Sader para presionar a las autoridades por alcanzar un acuerdo que permita beneficiar a ambas partes. Julio César Pablos, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que tanto el flujo de efectivo como los empleos en la región se ven en peligro de tener afectaciones.

Te podría interesar Campo Cajeme se suma a la lucha por el precio de trigo y maíz; productores llegan a la Sader

Foto: TRIBUNA

El plantón que se instaló en las instalaciones de la Sader, organizó la mañana de este miércoles 24 de mayo un mensaje a medios en donde se hizo un llamado de no sólo sumar a las cámaras empresariales locales sino también a nivel estatal e incluso federal para continuar con la exigencia de alcanzar un precio justo para la tonelada que se produce de maíz y trigo. "No nada más es este Estado el que está en estas condiciones, sino de varias partes de la República", se dijo en el marco en el que se buscó evidenciar la problemática que se vive actualmente en el sector agrícola además de lo que es puede avecinar en caso de no llegar a un acuerdo.

Actualmente el gobernador del estado de Sonora, Alfredo Durazo Montaño, se encuentra de visita en la capital mexicana en representación de los productores debido a que sostendrá una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al cual le expondrá esta problemática e incluso, le comentó a los agricultores del sur del estado que encabeza que él no estaría de regreso a no ser que obtuviera una respuesta de parte del Gobierno de México.

Él no se viene sin una respuesta, fue muy claro y no sabe si es positiva o negativa (…) Se regresa entre hoy o mañana y seguimos a la espera".

Para los representantes de las cámaras empresariales del sur de Sonora, fue importante sumarse a esta lucha pues consideraron que los agricultores de Cajeme son pieza fundamental de la economía del Estado y, si a ellos les iba mal, a toda la economía también le afectaría ya que ellos se quedarían sin la posibilidad de vender sus productos. "Eso le pega al comercio directamente, es la preocupación de todo el comercio organizado de Cajeme", dijeron para justificar su unión a este plantón en las instalaciones de la dependencia.

Estamos preocupados porque esto tenga una solución inmediata y favorable para que la continuidad de las siembras próximas tengan su curso y no detener la movilidad económica del Valle del Yaqui", dijo la Canaco.

De acuerdo con información oficial, durante la temporada otoño-invierno del 2022, el Estado de Sonora aportó un total del 56% del trigo el que se cosechó en todo el país, producción que representa un valor de 17 mil 14 millones de pesos, de los que en caso de no resolverse la actual crisis que afecta a este sector, dejaría para Cajeme una pérdida de entre tres mil y cuatro mil millones de pesos en derrama económica, lo que justificaría la suma de las cámaras empresariales locales a las exigencias de los productores que se han mantenido desde hace varios días.

Fuente: Tribuna