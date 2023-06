Ciudad Obregón: Lucha por el precio del trigo cristalino continua en pie en el sur de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que la tarde del pasado jueves tras una reunión sostenida en la Ciudad de México, entre funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se definieran 7 mil 488 pesos por tonelada de trigo harinero, el precio para la variedad de trigo cristalino, que representa el 75 por ciento de la producción de Sonora, aún no cuenta con precio de garantía, por lo cual los productores del sur del estado advierten que la lucha sigue en pie.

Lucha por el precio del trigo cristalino continua en pie en el sur de Sonora

Luis Antonio Cruz Carrillo presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) explicó: “Con respecto al tema del trigo harinero, hay que ser claros, en el Valle del Yaqui el trigo panificable representa solo el 12 por ciento del total, mientras que a nivel estado es el 25 por ciento aproximadamente, en toneladas la cosecha de la variedad de cristalino es de un millón y medio, mientras que del harinero son 500, y si bien estas últimas están hasta cierto punto está resuelto es un tema que ya lo estaba con Segalmex”, declaró.

En pie de lucha

El directivo detalló que en el caso del precio del trigo harinero las autoridades solo formalizaron lo que se tenía con anterioridad, añadiendo un apoyo extra de cerca de 350 pesos por tonelada, pero al tener el Valle del Yaqui millón y medio de toneladas de trigo cristalino sin un precio justo, las acciones de los productores en exigencia de un precio emergente continúan en pie.

Cabe recordar que, para el precio del trigo harinero, aplica siempre y cuando cubran los requisitos que exige el programa de Segalmex, por lo cual hasta ahorita sigue confirmado el arribo de los compañeros de Sinaloa y Baja California en apoyo a esta lucha que mantenemos en el Sur de Sonora", señaló Cruz Carrillo.

Por su parte Trinidad Sánchez Lara, líder de la coalición de Ejidos Colectivos del Yaqui y Mayo añadió que independientemente del precio para el trigo harinero, la mayoría de los productores del estado es que actualmente están cosechando y al ser del que no se tiene alguna respuesta por el gobierno federal y tener próximos a vencerse los créditos adquiridos para la siembra, se mantendrá la manifestación hasta tener una respuesta favorable.

Para este lunes se tendrá la visita de los productores de Sinaloa, San Luis Rio Colorado y Mexicali, ya que todos estamos pidiendo justicia en el mismo tema, no queremos que se siga alargando la situación, ya que solo es afectar al sector primario y con ello a toda la región, tenemos la esperanza que lleguemos al lunes con una respuesta por parte de las autoridades, hay pendiente una reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto y el gobernador Alfonso Durazo, quien se ha mantenido como nuestro gestor ante la federación, esperamos no tener que llegar a acciones más fuertes, para nosotros es desgastante y cansado, además no queremos afectar a la ciudadanía, sino luchar por la comunidad”, declaró.

Vicente Montes León, representante del Ejido El Yaqui, argumentó que existe una fuerte preocupación por la actual situación al no tener repuesta o avances en el precio del trigo. “No creemos justo que la secretaria de agricultura, Fátima Rodríguez Mendoza no haya podido venir una sola vez con los productores a dialogar, a hacer un análisis de la situación, no estamos pidiendo una cosa imposible, somos gente de trabajo y que todo tiempo hemos luchado y que ahora tenemos en peligro el esfuerzo de tantos años, seguimos haciendo el llamado para que vean la situación, a estas aturas ya no es de estar analizando ya es tiempo de que se den las acciones”, finalizó el productor.

Fuente: Tribuna