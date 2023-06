Productores de Sonora toman la caseta de cobro de la Carretera Internacional México 15

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como se había adelantado, productores del estado de sur de Sonora en conjunto con agricultores de otras entidades del norte del país, continúan con las manifestaciones en busca de obtener un pecio justo a la tonelada de sus productos, esto luego de no haber llegado a un acuerdo con autoridades federales a las cuales visitaron en la capital mexicana en espera de una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La mañana de este martes 13 de junio, se convocó a los manifestantes a abandonar las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (Sader) para digiriese a la caseta de cobro de la Carretera Internacional México 15 la cual fue tomada hace unos momentos a la altura de Fundación. Se sabe que el cierre a la vialidad será en ambos sentidos aunque productores de Navojoa mantienen el paso de norte a sur a los automovilistas que actualmente circulan por el lugar pero solo en un carril.

Foto: Tribuna

"Hay gente que le hace falta para sacar a su familia adelante, entonces le sumas eso y le sumas esto y pues este Gobierno no nos ha cumplido, a los delincuentes los abrazan y a nosotros nos van a mandar a reprimir o nos van a hacer juicio para meternos a la cárcel, así va a ser, pero eso ya lo sabemos y estamos en cuenta, sobre no tomar la carretera no creo, esto a nivel país, la misma gente nos va a rebasar, tenemos treinta días y esto no se arregla con buenas intenciones, ni decirle a la gente, es que es para que nos vean, ya nos dieron todo lo que quisieron, creo que cuando nos juntemos en Fundición, el Fuerte Mayo, va a ser una una comunión de querer hacer algo", declaró Eduardo Flores, productor.

Las exigencias de los productores ya no implica solo a los originarios del sur del estado de Sonora, sino que se sabe que agricultores de 22 estados más se han sumado a estos bloqueos pacíficos para poder llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Estas manifestaciones se dan luego de haber lamentado que el mandatario federal no los recibiera tras su visita a la CDMX ya que los productores insten, no es cuestión del gobernador, en este caso Alfonso Durazo Montaño, sino que ya implica al Ejecutivo Federal.

La idea es no bloquear carreteras, solamente hacer una manifestación pacífica", resaltó Mario Pablos, líder productor.

Foto: Tribuna

En entrevista con TRIBUNA, Juan Gerardo Gándara insistió en que para los manifestantes es mucho más desgaste que el que representa para los automovilistas afectados pues mientras la gente necesita comer, los productores también necesitan generar recursos que permitan seguir produciendo en el campo. "No queremos afectar a nadie", insistió Luis Antonio Cruz, productor participante en este bloqueo.

Elementos de la Guardia Nacional se encuentran resguardando la zona donde con apoyo de tractores, los manifestantes bloquearon ya el paso a los automovilistas en ambos sentidos pese a que se mantiene la vialidad abierta de norte a sur; bajo esa tónica, se pidió a los conductores tomar precauciones en caso de tener que transitar por la zona. En breve, los manifestantes dirigirán un mensaje al público en general para detallar los puntos por los que realizaron esta manifestación que ya involucra a productores de toda la entidad.

Foto: Tribuna

Fuente: Tribuna