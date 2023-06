"Sin marcha atrás", productores agrícolas de México exigen atención a la crisis en el campo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano cumplió su promesa de realizar diversas acciones y manifestaciones en varios estados, que vieron cómo miles de productores agrícolas salieron a las calles para continuar su exigencia de precios de garantía para sus cosechas, esencialmente de trigo, maíz y sorgo.

Durante horas, los agricultores colapsaron carreteras federales y estatales, vías alternas, tomaron las entradas de aeropuertos y oficinas de gobierno, básicamente con la misma consigna: ni un paso atrás en la búsqueda de recursos federales que les permitan menguar sus pérdidas y evitar su colapso económico.

Productores agrícolas de México exigen atención a la crisis en el campo

Mientras las protestas agudizaban en varias ciudades, el gobierno federal guardó silencio sepulcral, pues ni el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, el de Gobernación, Adán Augusto López, o el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador mediaron palabra sobre el tema, ignorándolo por completo pese a las repercusiones que tuvo en la comunidad.

Sonora

En Sonora, desde las siete de la mañana los productores se reunieron tanto en Cajeme, como en Navojoa y San Luis Rio Colorado; en las tres ciudades se movilizaron para tomar infraestructuras, en el caso del segundo fue el Puente Río Colorado el intervenido, dejando paso libre a los automovilistas y evitando el cobro de peaje.

En cuanto a las ciudades del sur sonorense, se unieron en una masiva manifestación en la caseta de cobro de Fundición, en la carretera 15, arteria fundamental para el noroeste del país. Ahí, además de posicionarse con dureza, también liberaron de cobro a los viajeros, y cerraron el paso en varios lapsos.

Imagínense ustedes el treinta de junio, cuando lleguen los vencimientos de los créditos y no se tengan para pagar por completo, y que tengan que ir a embargar casas o bienes. Yo no quisiera estar en esas fechas todavía esperando una respuesta. Ojalá de aquí de sus fechas tengamos alguna respuesta de la autoridad federal", dijo Luis Cruz, líder en Cajeme.

Productores agrícolas de México exigen atención a la crisis en el campo

Sinaloa

Estamos aquí porque las propuestas que nos han llegado por parte del gobierno son insuficientes, no nos ayudan a solucionar, para resolver la comercialización. Por eso esta es una manifestación permanente, no nos vamos a quitar de aquí hasta que no se solucione”, dijo Baltazar Valdés, líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa.

En Culiacán, los agricultores acudieron primero al Palacio de Gobierno, pero al ver la nula reacción de la autoridad estatal, decidieron trasladarse al Aeropuerto Internacional, donde evitaron las barreras de militares y policías para ingresar a las instalaciones, en las cuales los ánimos se caldearon, ya que ciudadanos que debían viajar reclamaron a los productores las demoras en los traslados.

Los dimes y diretes entre productores y ciudadanos se incrementaron cuando los primeros hicieron una valla humana para impedir el acceso a salas de abordaje.

Productores agrícolas de México exigen atención a la crisis en el campo

El resto

En Jalisco, los agricultores también decidieron levantarse y exigir mediante bloqueos y toma de carreteras los subsidios suficientes para, desde su óptica, “evitar la quiebra del sector primario”, de acuerdo con Absalón García Ochoa, líder de los manifestantes jaliscienses.

En Guadalajara y varios municipios, los productores recorrieron carreteras y bloquearon varios caminos, provocando un tremendo caos vial; García Ochoa dijo en su nombre que si el gobierno federal no les da una solución efectiva y rápida, no sólo mantendrán sus movilizaciones, sino que “las haremos más intensas, porque la situación no está para guardarnos nada”.

En San Luis Río Colorado fue bloqueado el Puente Río Colorado, lo que generó caos entre los viajeros. En Tamaulipas, los productores de sorgo interrumpieron el flujo vehicular en carreteras. Culiacán vivió momentos álgidos entre los agricultores y la ciudadanía, sobre todo cuando tomaron el Aeropuerto. Jalisco vio cómo los quejosos taparon accesos a varios caminos en diferentes ciudades.

Fuente: Tribuna