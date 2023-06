Agricultores de Sonora protestarán en Palacio Nacional para acordar precio de maíz y trigo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A tres semanas de mantener un plantón y de clausurar las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, los productores del sur de Sonora viajarán este lunes a la Ciudad de México a fin de manifestarse mañana frente a Palacio Nacional durante la conferencia 'mañanera' del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta acción para exponer la problemática que sufre el campo mexicano, corresponde a uno de los acuerdos que se tomaron el pasado lunes 29 de mayo entre agricultores de Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Sonora, tras formar un frente común a fin de unir los esfuerzos en una sola lucha.

Unión estatal

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui comentó que esta 'mañanera', de los agricultores, se realizará para atraer la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador y buscar una audiencia directa y negociar un acuerdo para oficializar un precio emergente para el trigo y maíz.

El dirigente añadió que este problema al no ser exclusivo de la zona noroeste de la República, sino de todos los estados productores, se convocó a cada uno de ellos, por lo que al menos 22 de ellos tendrán presencia en la manifestación mediante representantes del sector agrario.

Se tuvo la intención de que participaran en esta mesa productores de 22 Estados que sufrimos la problemática y que posiblemente por las distancias y el recurso no pudieron acudir, por lo cual se convocó para que el próximo martes 6 de junio a hacer 'la mañanera de los productores', en la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, una rueda de prensa donde vamos a fijar nuestros planteamientos ya que esto es un hartazgo de todo el país, y ojalá que el inquilino de palacio, quien siempre ha dicho que recibe al pueblo, nos reciba porque también nosotros somos pueblo", declaró.

Mario Pablos Domínguez, presidente de ARIC Tres Valles comentó que, el que se reúnan productores diferentes estados no es una casualidad, si no que esto se debe a una reacción del abandono en que se tiene al campo por la política agropecuaria del gobierno federal.

Los manifestantes señalaron que aun cuando se tiene la esperanza en que el gobernador Alfonso Durazo logre gestionar un precio justo, la desesperación de no tener una respuesta, sobre todo ya pasadas las trillas, y cansados de no ser atendidos, en caso de no tener una respuesta favorable el día de mañana en la Ciudad de México, se buscará que las protestas sean más fuertes y esto podría ser el cerrar carreteras y aeropuertos, aclarando que lejos de ser una amenaza, es una reacción a la falta de una tarifa óptima.

Fuente: Tribuna