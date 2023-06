Productores de trigo y maíz de Sonora 'colapsan' el Zócalo de la CDMX; exigen apoyo del Gobierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 6 de junio, cientos de capitalinos han tenido dificultades para transitar por el primer cuadro de la urbe debido a que el Zócalo de la CDMX es tomado por un grupo de manifestantes quienes buscan atraer la atención de las autoridades federales a modo de dar ayuda al campo mexicano, al tiempo de otros que insisten en no prohibir las peleas de gallos a nivel nacional. Ambas manifestaciones en el corazón de la ciudad son eventos aislados que han complicado el tránsito peatonal en la región.

En el caso del apoyo al campo, se trata de una manifestación que previamente fue convocada por productores Agrícolas del Valle del Yaqui y del Valle de Mayo, ambos situados al sur de Ciudad Obregón, como una manera de atraer la atención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quien le pedirán apoyo para fijar precios justos por la producción de maíz y trigo. Esta demanda basta recordar, se ha exigido desde hace varios días e incluso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, planteó con el titular del Ejecutivo Federal la petición de los afectados.

Foto: Twitter

Desde el pasado 15 de mayo del presente año, productores agrícolas el estado mantuvieron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Agricultura (Sader) para exigir el pago justo por tonelada de sus productos. Al no haber llegado a un acuerdo, cámaras empresariales se unieron a la propuesta bajo el argumento de que, si los productores, los cuales dijeron son el eje principal de la economía estatal se ven afectados, de manera indirecta el comercio en general también lo hace; no obstante, el Ejecutivo Federal no ha dado una respuesta clara llevando a que se trasladaran a la urbe para seguir haciendo ruido.

Los productores sonoresnses han manifestado que el pago que buscan alcanzar por la tonelada de trigo y maíz es de ocho mil y siete mil pesos, respectivamente. Al no haber respuesta de parte del mandatario federal, quien se sabe tampoco ha enviado razón para recibirlos en la sede presidencial, se alista una conferencia en las inmediaciones de Palacio Nacional donde se expondrán las problemáticas del campo mexicano y no solo a nivel estatal.

Este movimiento denominado 'La Mañanera de los productores', en referencia al mensaje matutino que López Obrador ofrece desde el sitio donde se están manifestando, involucra a agricultores de todo el país quienes exigen una política agropecuaria que beneficie a los productores de granos básicos. Por ello, además de haber representantes de los productores de Sonora, se sabe que también hay representantes de entidades como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Puebla, por mencionar algunos.

En caso de no llegar a un acuerdo tras las protestas realizadas desde las 08:00 horas, tiempo del centro, en las inmediaciones de Palacio Nacional, los manifestantes adelantaron el cierre de carreteras y aeropuertos a modo de mantener la presión para que las autoridades los reciban y entablar una mesa de diálogo que permita el beneficio de ambas partes. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha manifestado si hay elementos desplegados en el primer cuadro de la capital por la presencia de los manifestantes.

