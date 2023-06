Ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, crece la incertidumbre entre los agricultores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras expresar la desesperación que ha generado la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal ante la problemática del bajo precio del trigo y maíz, y sin contar con alguna respuesta concreta tras la manifestación realizada por los representantes de los productores en la Ciudad de México, los agricultores locales instan a escalar las acciones de resistencia civil.

Honorio Rodríguez, pequeño productor en la región declaró que, ante la falta de certidumbre de que el gobierno federal cumpla con respetar la Ley de Desarrollo Social Sustentable, se otorgó la confianza en intentar por última vez una audiencia directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que se le exponga la real situación del campo mexicano.

Urgen soluciones

Nos hemos enterado que no se logró la atención del mandatario y que se acordó dar de plazo hasta el próximo viernes, no digo que esté mal o bien, pero ya estamos en junio, las trillas ya terminaron y los créditos están por vencer, lo que nos traerá más problemas como el caer en carteras vencidas y con esto el riesgo de no poder volver a sembrar el próximo ciclo, por mí ya deberíamos de estar haciendo manifestaciones que de verdad incomoden a la federación y nos tomen en serio”, declaró.

Por su parte el agricultor Alberto Rivas compartió que, pese a que el presidente ha intentado crear divisionismo entre los productores, al clasificarlos en sus discursos como pequeños, medianos o grandes, la intención del movimiento es obtener un precio justo por el precio general del grano, sin importar cuantas hectáreas cuente el productor.

El problema no es que, si unos si merecen y otros no, todos trabajamos bajo el mismo sol, con las mismas condiciones, si yo tengo 10 hectáreas, quien tiene 100 tiene el mismo riesgo de perder su sustento, que quede claro no estamos pidiendo un favor al presidente, estamos exigiendo que, de una solución dentro del marco legal, que aplique la ley y no que la interprete a su gusto, el campo es y debe ser prioridad para todos los mexicanos”, declaró.

Crece la incertidumbre entre los agricultores

Así mismo señaló que entre los productores que se quedaron a la espera de una respuesta favorable por parte de la comitiva que acudió a este martes a la Ciudad de México, existe una incertidumbre del futuro a corto plazo, donde en caso de decidirse el intensificar las protestas como medida de presión, responderían sin dudar.

"Celebramos que se formará el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, porque no es un asunto exclusivo del noroeste, como ejemplo se vio que existen muchos estados con la misma problemática, y como dice el pronunciamiento que se presentó, estamos dispuestos a aumentar las acciones para que se visibilice la problemática, por lo que se analiza que de no tener respuesta, se reforzaran las movilizaciones a nivel nacional, con la toma de aeropuertos, carreteras federales o instalaciones federales”, finalizó.

