Vence plazo de la tregua otorgada por los productores agrícolas al Gobierno en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando, gracias a las gestiones que mantiene el mandatario Alfonso Durazo en apoyo al campo, se logró agendar una entrevista entre representantes de los agricultores de distintos estados que sufren la problemática del bajo precio del trigo, sus respectivos gobernadores, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, los productores aclararon que, de no atenderse su petición de sostener una reunión con el presidente de México, la tregua otorgada quedará sin efecto.

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, explicó que, si bien se mantiene la esperanza que pueda salir algo bueno de la reunión, en los concilios previos con Villalobos Arámbula no se han logrado los avances esperados, y que si bien se mantiene la postura de no abandonar el dialogo, continúa la exigencia que se le hizo a llegar a la directora general de Atención Ciudadana de Presidencia Gabriela Romero, sobre una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Problema nacional

“No deja de ser una esperanza, sobre todo por la atención del gobernador al conseguir esta reunión con Villalobos Arámbula, por supuesto que ya se han tenido algunas reuniones con el secretario y verdaderamente no se ha no se ha avanzado como quisiéramos, ya está todo trillado, pero hay que seguir en el diálogo y como se sabe, en la manifestación que tuvimos en la Ciudad de México, se tomó la decisión de que este viernes no hay una para la reunión con el presidente Andrés Manuel, los veintiún estados decidimos para el martes endurecer las manifestaciones de manera simultánea, ya no es un movimiento exclusivo de Sonora nada más ya es un frente nacional”, declaró.

Asimismo, explicó que se tiene comunicación permanente con los productores que siguen en el plantón ubicado en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quienes han manifestado estar esperanzados en la gestión, ya no de los dirigentes, sino del gobernador Durazo, argumentando que si bien es cierto que si bien no es un problema que le compete económicamente, es uno político que deberá solucionar.

Mientras tanto, los agricultores que permanecen en Ciudad Obregón han expresado que aun cuando se mantiene la confianza en llegar a un acuerdo, la incertidumbre crece cada día al no ver respuestas y con el tiempo en contra para no caer en créditos vencidos, lo cual podría llegar a la pérdida del patrimonio de muchos trabajadores del sector primario.

El trato que hemos recibido por parte del gobierno federal es lo que nos ha hecho desconfiar de estas reuniones de trabajo, parece que solo nos han dado largas para que con la presión aceptemos cualquier acuerdo, aunque este no garantice el precio requerido”, declaró Juan Manríquez, productor.

Fuente: Tribuna