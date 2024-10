Sequía en el Valle del Yaqui mantiene al sistema de presas del Río Yaqui sin aportaciones de agua

Ciudad Obregón, Sonora.- La agricultura, ganadería, porcicultura, comercios en general y restaurantes son algunos de los sectores que están directamente comprometidos por la escasez de agua en la región, mismos que de verse afectados impactarán fuertemente en la economía de la localidad.

La sequía que desde hace dos años enfrenta la zona sur del estado, ha derivado en generar condiciones como las sufridas en el año 2003 cuando se dejó de sembrar por la falta de agua para riego, derivando en un retroceso de la economía en la zona sur del estado, principalmente en el municipio de Cajeme.

De acuerdo a cifras presentadas por el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), en el sistema de presas, la última quincena de junio se registró el menor almacenaje de agua con solo un 10.8 por ciento de la capacidad total de las presas es decir con 756.1 Millones de metros cúbicos (Mm3) de agua.

Para esas fechas se estimaba una posible recuperación con la llegada de la época de lluvias en la región, lo cual vendría a posibilitar el ciclo agrícola 2024-2025, pero al cierre de la temporada de lluvias a inicio del mes de septiembre solo se reportó un incremento de 8.2 puntos porcentuales en el almacenamiento del líquido, es decir un 19 por ciento de la capacidad total del sistema de presas.

Desde entonces y pese a la llegada de la tormenta tropical ‘Ileana’, al corte del 13 de octubre se registra un 19.6 por ciento de agua, cantidad que resulta suficiente para garantizar el consumo humano, pero no así para llevar a cabo un ciclo agrícola con agua rodada, limitándose al día de hoy a siembras de hortalizas y maíces para elote en terrenos con pozos.

Luis Cruz, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, explicó que de no contar con un ciclo agrícola el desempleo en el campo será un tema preocupante, por lo cual se busca que se otorguen programas de empleos temporales, lo cual pudiera ayudar con trabajos de limpieza de los terrenos de siembra que están enmontados pudiendo llegar a poner en riesgo la sanidad vegetal del Valle del Yaqui.

Por su parte, Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme ha advertido que la falta del recurso hídrico pone en riesgo principalmente la operación de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al no contar con el circulante que deja la actividad agropecuaria en la región, llamando a hacer buen uso del agua a fin de no tener problemas mayores.

En la zona serrana tiene más de un mes que no cae una gota de agua, los escurrimientos no están llegando a la presa y no estamos visualizando el grave problema que tenemos de la sequía, se van a dejar de sembrar 260 mil hectáreas, por lo cual el impacto económico que se va a sentir en la región es importante”.