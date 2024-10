150 mil hectáreas se dejarán de sembrar en Valle del Yaqui en el ciclo 2024-2025

Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de un grave problema de sequía en el sistema de presas del Río Yaqui, ayer el comité hidráulico aprobó el inicio del ciclo agrícola 2024- 2025, limitando los permisos de siembra a sólo cultivos de bajo consumo de agua y con riego de pozos.

Esto significa que no habrá cosecha de trigo y quedarán al menos 150 mil hectáreas sin sembrar, lo que implica un fuerte golpe a la economía de la región y para las miles de familias que dependen de la actividad agrícola.

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), explicó que pese a que se extendió la fecha de inicio del ciclo agrícola, con la intención de que se presentara una mejora en la captación de agua en las presas, al no darse este, se limitarán las siembras a cultivos de baja demanda hídrica, como hortalizas, cártamo, girasol, canola, garbanzo o maíz para elote, privando al Valle del Yaqui en este ciclo de la siembra de trigo.

Del mismo modo aclaró que el riego mediante pozos, solo permitirá la siembra de 60 mil hectáreas, de las 220 mil hectáreas que cada ciclo se siembran sólo en el Valle del Yaqui. “Pero hay un problema, que entre esas 50 a 60 mil hectáreas hay 40 mil de cultivo de baja demanda, que ahorita la gente está desmotivada y no las quiere sembrar”, explicó Cruz Carrillo.

Por su parte, Jesús Antonio Cruz Varela, director general del Organismo Cuenca del Noroeste de Conagua, explicó que durante la reunión, en la que estuvo presente la titular de Sagarhpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura) en el estado, Célida López, se discutieron temas críticos sobre la crisis de agua en la cuenca del Río Yaqui, donde los suministros y almacenamientos son bajos, además se enfatizó la necesidad de gestionar el uso de aguas subterráneas y se propusieron cultivos de baja demanda hídrica para mitigar el impacto en el campo y fomentar el empleo en la región.

Sabemos que tenemos una crisis muy importante, no hubo los escurrimientos esperados, sin embargo hay que también decir que no estamos en una situación de no hacer nada, tenemos el acuífero, donde podemos aprovechar las aguas subterráneas con bombeo y poder implementar algunos de los cultivos que nos ayudan a solventar la falta de empleo que hay actualmente en el valle y eso también le va a dar un dinamismo, no como el que esperábamos tener, pero nos da la oportunidad de poder empezar a darle oportunidad a algunos de los que colaboran en la siembra de hortalizas, papas, en maíces, etcétera”, explicó.