Productores del Valle del Yaqui piden atención de Sader, sin importar donde estén sus oficinas

Cajeme, Sonora. - Ante la incertidumbre que prevalece en la región respecto a la permanencia de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el municipio de Cajeme, productores y representantes de diferentes organizaciones de la región expresaron su sentir al respecto, señalando que verdaderamente no importa si la oficina está aquí o no, pues lo ideal es que se dé la atención oportuna a los problemas que actualmente se viven en la región.

Mario Pablos Domínguez, presidente de la agrupación ARIC Tres Valles, externó que de nada ha servido la permanencia de la dependencia federal en la localidad, debido a que lo que se requiere son políticas públicas que coadyuven a darle solución a los problemas del campo.

Productores del Valle del Yaqui piden atención de Sader, independientemente de donde estén sus oficinas. Foto: Internet

No sirve de nada que tengamos oficinas de Sader nacional en Ciudad Obregón, lo que faltan son políticas que saquen adelante la producción de alimentos para la población del país", indicó. También comentó la necesidad de lograr la soberanía y seguridad alimentaria impulsadas en los ordenamientos que establece la legislación correspondiente.

En el mismo tenor se manifestó Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), quien aseguró que más allá de la ubicación de la dependencia federal en materia agrícola, lo importante es que esta brinde soluciones a las problemáticas del sector. "Lo importante es que la Sader atienda y resuelva las peticiones y problemáticas de los productores, independientemente de donde se encuentre, es lo que realmente busca el productor", señaló.

Omar Guillen Partida opinó que la Sader fue solamente un engaño para captar la voluntad y el ánimo de los productores en tiempos electorales y agregó que hoy por hoy los agricultores deben de trasladarse a la capital del país para exponer sus problemáticas.

No se puede valorar algo que nunca se tuvo; es una pena el gasto de personal y de remodelación de instalaciones, que no sirvió para nada", manifestó el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

Por su parte, Álvaro Bours, comentó que desconocía dicha posibilidad debido a que no se ha informado nada al respecto; sin embargo, consideró que de ser así, se buscará siempre mantener una cercanía y realizar gestiones en beneficio del sector agrícola del sur de la entidad.

Independientemente donde se establezca, buscaremos una relación de gestión para el sector agrícola del sur de Sonora y tratar de que se incluya a todos los productores de la región por el bien de la producción de granos básicos del país", comentó el presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass).

Cabe destacar que el alcalde de Cajeme Javier Lamarque expresó: "pues no las han desmantelado (las oficinas de la Sader), pero ya no están tan establecidas, no sabemos qué se va a hacer con eso", poniendo en entre dicho la permanencia de la Sader en Cajeme.

Fuente: Tribuna