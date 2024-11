Valle del Yaqui: “Distribución de agua proporcional a los módulos y equitativos a los usuarios”: Aquiles Souque

Ciudad Obregón, Sonora.- Un reparto proporcional y equitativo de agua para cada uno de los propietarios de tierras de cultivo, así como información y voz en la toma de decisiones dentro de las asambleas generales del Distrito de Riego del Río Yaqui son algunas de las peticiones que ha expuesto Aquiles Souque Brito, presidente del Módulo de Riego 20.

Asimismo, resaltó la importancia de organizar las acciones con los productores, argumentando que al no tener una certidumbre de cómo se comportarán las lluvias el próximo año, se debe de respetar el derecho a agua de cada productor, y que aun cuando no pueda hacer el uso del recurso por alguna circunstancia, pueda cederlo o donarlo, a fin de optimizar el recurso.

De contar con lluvias extraordinaria en 2025, lograremos tener todos los volúmenes requeridos para sembrar, pero en caso de que no, tenemos que respetar el derecho de cada agricultor ya que por varios años todos hemos pagado las cuotas de modernización de la infraestructura del Distrito de Riego, por eso no es justo que después de tanto tiempo le digan a alguien que ha perdido su derecho, si no hay una gota pues no se puede repartir pero si hay diez gotas, esas se deben de repartir de manera equitativa entre todos”, expresó.