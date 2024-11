Cierre de frontera por gusano barrenador afecta a ganaderos del sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la suspensión impuesta por el departamento de Agricultura de Estados Unidos por la detección del gusano barrenador en Chiapas, Nicolás Campas Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local Valle del Yaqui (AGLVY) alertó que en la región ya se comienzan a sufrir las afectaciones económicas.

Con el cierre de frontera, los ganaderos que exportan, no puedan comercializar su ganado a partir del pasado domingo, y automáticamente esto también perjudica al productor de ganado porque baja el precio del becerro, aun cuando son pocos los que exportan, en aforo tienen muchos vientres engordando esperando que den el peso específico para cortarlo, entonces eso tiende a perjudicar mucho y dejan de comprar y al no comercializar baja el precio del producto”, señaló.



El líder de los ganaderos en la región, expresó que aun cuando Sonora desde la década de los noventa se considera zona limpia, manteniendo un estatus sanitario mucho más elevado que el resto del país, el cierre de frontera a exportaciones se aplica a todos los estados de México, lo cual genera grandes afectaciones al sector ganadero en general.



Es decir que si anteriormente se vendía un becerro de 100 kilos a 143 pesos por kilo, como estaba establecido hasta el 18 de noviembre, este salía en 14 mil 300 pesos, pero tras el cierre de frontera por el mismo animal el precio rondaría los 12 mil trescientos pesos.

Campas Romero añadió que esta problemática se viene a sumar a las afectaciones de sequía que afecta a la región.

Hay un problema de sequía muy fuerte, que no se notaba porque había buen precio para el ganado, no hay agua, no hay pasto, pero había precio, ahorita no hay agua ni pasto y tampoco precio”.