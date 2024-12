Ciudad Obregón: Falta de siembras ‘golpea’ a comerciantes del sector agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- Comercios dedicados a la venta de insumos agrícolas como llantas, fertilizantes, semillas, entre otros, comienzan a resentir las pérdidas económicas en algunos casos con la disminución de sus ventas en más del 50 por ciento, ante la falta de siembras en el Valle del Yaqui, forzando a tomar medidas extraordinarias.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas, sección 20, Aquiles Souque Brito, explicó que este tipo de comercios proveedores del sector primario, disminuyeron sus ingresos debido a la restricción del terreno autorizado para siembra, señalando el caso de una empresa dedicada a la venta de fertilizantes, insumos, semillas y comercializadora asentada en el municipio de Villa Juárez, que ante el panorama optó por cerrar operaciones en dicha localidad.

Ante el panorama de reducción del área de siembra, de antemano muchos proveedores saben que no tendrán ventas, ya que éstas se les disminuyen en la cantidad que se reducen los cultivos, algunos optarán por cerrar o alguna otra medida que les cause la menor pérdida económica”, declaró.

Afectaciones

Ante este panorama, el dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Cárdenas García señaló que, en el sector comercio en general estima un primer trimestre del año 2025 con afectaciones, las cuales ya se han estado reportando con la disminución de ventas de alrededor de 40 por ciento, en ciertos giros comerciales.

Del mismo modo señaló: “Sobre todo el sector primario, la cadena de suministros también está afectada y obviamente ese recurso, aunque ya hay pláticas por parte de los agricultores para apalancar el problema de la falta de empleo en el sector agrícola, va a pegar y muy duro”.

De antemano estos comercios sabían que no van a tener ventas pues como lo he mencionado, nosotros somos la cadena de suministros del sector primario y ¿Qué va a pasar? Pues no vamos a vender llantas, no vamos a vender la semilla, no vamos a vender los fertilizantes, las bandas, toda la cadena de producción, lo que el comercio vende ¿Qué va a pasar con esas 160 mil hectáreas que no se van a sembrar?, Claro que nos va a pegar, nos va a pegar el primer trimestre del próximo año, vamos a empezar a sentir, bueno ahorita ya se está sintiendo la afectación”, puntualizó.