Rastreos en el Valle del Yaqui comienzan, pero federación aún no apoya a los agricultores

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la amenaza de presencia de plagas, enfermedades y erosión de la tierra en las más de 150 mil hectáreas en el Valle del Yaqui que no se estarán sembrando por falta de agua para riego, la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) informó el arranque del Plan Emergente de Rastreos Fitosanitarios, en una primera etapa.

Este apoyo sólo corresponde al que da el Gobierno del Estado de Sonora, por lo que faltaría que la dependencia a cargo de Julio Berdegué Sacristán, es decir, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en otras palabras el Gobierno Federal, cumpla con el compromiso de respaldar a los agricultores de Sonora.

Comienza programa

Humberto Castillo Zaragoza, presidente de la junta, detalló que esta primera etapa se llevará a cabo con recursos estatales, con un monto aproximado de 52 millones de pesos, distribuidos en el estado, en una superficie de 52 mil 510 hectáreas, de las cuales en el Valle del Yaqui se beneficiarán 32 mil 414 hectáreas.

Es un apoyo de 30 litros de diésel, que va a ser en especie y 174 pesos por hectárea, que es el apoyo al operador, para los dos rastreos requeridos. (…) En caso de no cumplir con los requisitos que se estipulan, se le notificará a Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) para que no se expidan los permisos de siembra y a los Distritos de Riego para que no se otorgue la dotación de agua que le corresponde para los siguientes ciclos agrícolas, hasta regresar el recurso a la JLSV correspondiente, para lo cual estaremos haciendo inspecciones”, explicó Castillo Zaragoza.