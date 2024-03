Amarga celebración del Día del Agricultor en Cajeme, ante sequía y panorama incierto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Como es una tradición en la localidad este día miércoles se celebra una edición más del Día del Agricultor en el campo experimental Norman E. Bourlag (Ceneb), el cual llega con un panorama difícil para los productores del Valle del Yaqui.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Cruz Carrillo, informó que actualmente el sistema de presas de Río Yaqui se encuentra con almacenamiento entre el 13 al 15 por ciento, lo cual, en caso de no tener una buena captación de agua en el presente año, pudiera repercutir en dejar de cultivar en el ciclo 2024-2025, ya que tras la siembra quedará solo el agua suficiente para el consumo humano.

Por su parte Humberto Borbón Valencia, director del Distrito de Riego, argumentó que para este año los pronósticos de mejora no son favorables. "Una buena parte del Estado está bajo esa condición de sequía, en los últimos meses del verano pasado y antes de eso no se han presentado lluvias importantes y no hemos tenido recuperaciones en el sistema de presas del Río Yaqui, con el actual almacenamiento apenas nos alcanza para salir con los compromisos que tenemos con los cultivos establecidos para este ciclo".

Detalló que aun cuando se tiene garantizado el ciclo agrícola 2023-2024, la próxima siembra se encuentra condicionada a que se tenga una captación extraordinaria en este año. "Para que pueda salir un ciclo agrícola en condiciones normales, y aun con ciertas restricciones ocupamos que el sistema de presas este cuando menos al 50 por ciento de la capacidad o sea 3 mil 500 millones de metros cúbicos, este ciclo lo iniciamos con 2 mil 780 millones, un poquito más bajo, haciendo algunos ajustes recordando que se restringió el cultivo de maíz para poder más o menos sacar la producción en esas condiciones".

El presidente del grupo Tres Valles, Mario Pablos Domínguez, destacó la necesidad contar con recursos para reactivar los créditos a aquellos productores que no pudieron liquidarlos, así como un rescate a la cartera vencida, una comercialización segura y adecuada, además de la eliminación de los cupos de importación cuando la producción nacional no tenga segura su comercialización, la implementación de un seguro agropecuario adecuado, caminos vecinales para la infraestructura hidroagrícola y también de caminos, a fin de evitar el declive del campo.

Sumado al problema de sequía, el ciclo agrícola pasado afectó a muchos productores, el volver a vivir un escenario igual de abandono por parte de las autoridades, derivará en que muchos productores se vean obligados a dejar de sembrar, recordando que varios adquirieron créditos informales a fin de sembrar este año, y el Gobierno federal no ha respetado la ley, limitando los apoyos a los productores”.

Juan Gerardo Gándara González, presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales de Sonora argumentó que tras el mal cierre que se tuvieron los productores en el ciclo agrícola 2023, que derivó en que varios agricultores llegaran al ciclo 2024 con adeudos en avíos, así como la ausencia de apoyos reales para el campo por parte de las autoridades, este año se podrá tener una temporada más negativa que la del año pasado, con el riesgo de que no se pueda sembrar por falta de agua, lo cual afectaría a toda la economía de la región.

Fuente: Tribuna