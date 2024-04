FOTOS: Presa El Oviáchic en Cajeme vive su peor crisis en los últimos 20 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.-Hay ocasiones en las que una fotografía vale más que mil palabras y si de la crisis hídrica se trata, las imágenes de la presa Álvaro Obregón, o también conocida como la de El Oviáchic hablan por sí solas. El Valle del Yaqui enfrenta uno de los peores panoramas en los últimos 20 años.

No solo es percepción, los datos lo demuestran. Hasta ayer, el sistema de presas de la cuenca del Río Yaqui se encontraba al 13.5 por ciento de su capacidad contando, entre la presa de La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, con 946.4 millones de metros cúbicos (Mm3) de líquido, es decir 2 mil 204.5 Mm3 menos que en la misma fecha de 2023.

Presa Álvaro Obregón el 3 de abril de 2023 / Foto: Román González

Mientras que la presa Álvaro Obregón por sí sola se encuentra al 12.9 por ciento. Los datos hacen recordar al año de 2003 cuando el sistema de presas presentó la menor cantidad de agua contenida al registrar 647 Mm3, es decir el 9 por ciento de su capacidad. En ese año (2003) solamente la presa del Oviáchic llegó a tener solo 300 Mm3 de agua, lo que representa un 10 por ciento de su almacenamiento.

Presa Álvaro Obregón el 25 de febrero de 2024 / Foto: Jorge Salazar

Complicado para la agricultura

Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), afirmó que sobre todo el consumo humano está asegurado, por lo que no debería existir problemas en este aspecto, una vez terminado el ciclo agrícola en los próximos días. Sin embargo, reconoció que los pronósticos no son nada favorables y que actualmente está en riesgo el próximo ciclo agrícola, al grado de que podría no haber cultivos.

Presa Álvaro Obregón el 26 de marzo de 2024 / Foto: Jorge Salazar

El complicado panorama ha sido reconocido por el propio Plutarco Sánchez Patiño, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) quien durante la pasada celebración del Día del Agricultor enfatizó en lo peligroso que sería que se suspenda la siembra por la situación que atraviesa el Valle del Yaqui.

Presa Álvaro Obregón de ayer 9 de abril de 2024 / Foto: Gerardo López

“No solo es la producción de alimentos y el comercio que podamos mover, sino la garantía de ingreso que representa para las familias de los productores”, indicó. Hasta el último reporte de sequía por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que corresponde al 31 de marzo de este año, Cajeme (el cuál comprende el Río Yaqui y Mátape), estaba en grado D4, que significa sequía excepcional.

Presa del Mocúzarit: también en crisis

En el Mayo la situación es similar. La presa Adolfo Ruiz Cortines también conocida como Presa del Mocúzarit registra uno de sus peores embalses en los últimos años, de acuerdo a los reportes de la Conagua, se encuentra a menos del uno por ciento de su capacidad.

De acuerdo al Informe Hidrométrico y Climatológico del Distrito de Riego del Río Mayo 038, hasta el nueve de abril del 2024, la presa del Mocúzarit almacena únicamente 9.6 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual significa que se encuentra al 0.8 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Un panorama muy distinto al año pasado, donde a esta misma fecha, la presa almacenaba más de 379.5 Mm3, lo que representaba el 37 por ciento de su capacidad.

Mientras que la Presa Bicentenario o mejor conocida como Presa ‘Los Pilares’, almacena únicamente 12 Mm3, lo que representa sólo el 3.1 por ciento de su capacidad de embalse, 50 por ciento menos que el agua que almacenaba el año pasado a esta misma fecha.

