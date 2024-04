Ganaderos de Álamos denuncian abandono al campo ante grave sequía en Sonora

Álamos, Sonora.- Ganaderos del municipio de Álamos, denunciaron la falta de apoyos por parte del Gobierno Estatal y Federal a pesar de la declaratoria de emergencia por sequía, lo cual, ha disparado la mortandad de su hato ganadero.

El presidente de la Asociación Ganadera Local en el pueblo mágico, Héctor Sánchez Valdez, aseguró que se visualiza un panorama crítico para los próximos meses debido a la falta de lluvias, así como la reducción de cultivos, por lo que se espera que la muerte de ganado continúe, hasta que se presenten las primeras precipitaciones para el mes de junio.

Mencionó que se ha buscado un acercamiento con los representantes del sur de Sonora en el Congreso de la Unión, así como en el Congreso Local, sin embargo, hasta el momento continúan siendo ignorados.

Hemos hecho la solicitud ante la diputada federal Shirley Vázquez, así como a la diputada local Zulema Bours, pero no han buscado, no les interesa o no tienen la capacidad de gestión. Mientras que tengamos a ese tipo de legisladores que no les interesa el campo, no se espera mucho", señaló.