Productores de Sonora exigen apoyo al precio de granos; no descartan movilizaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el complicado panorama que sufre el campo mexicano, la jornada de ayer jueves representantes de Cajeme expresaron su preocupación por las condiciones de los precios de garantía, señalando que se solicitará a las autoridades que se actué en el marco legal pidiendo que se atienda al campo que ha sido olvidado desde hace 5 años por el Gobierno.

Ya va a acabar este gobierno, 6 años en los cuales el campo lo dejaron al garete, los números no mienten 2023 cerró como el año que más se ha importado maíz y trigo, por lo cual hacemos un llamado al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, el delegado de la Sader estatal, Plutarco Sánchez Patiño, para que se saquen la espina tras estos años, en los cuales hemos sido totalmente olvidados, que se vengan a gestionar lo que llamaron que iba a ser la Sader nacional, que funcione como dijeron, es el último llamado que se les hace, para que voltee a ver a los productores" declaró Luis Cruz, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui.

Por su parte, el titular de Aric Tres Valles, Mario Pablos Domínguez detalló que se tiene el compromiso para realizar la que se realice la reunión estatal de desarrollo rural sustentable el próximo lunes 29 de abril, para exponer la problemática y que el Gobierno establezca y ejerza las accione de apoyos para enfrentar el problema.

Álvaro Bours, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), añadió que además se tiene programada una reunión con los integrantes del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano a fin de acudir a la Ciudad de México para exponer en conjunto la problemática que se sufre no solo en los campos sonorenses sino a nivel nacional.

No se ha definido fecha pero, tendremos una reunió en la Ciudad de México para hacer en conjunto esta petición, para los tres granos, trigo, maíz y sorgo, …nada está descartado esta la opción de continuar la lucha que se tuvo el año pasado, está la opción legal, la de movilizaciones, pero vamos a agotar hasta de último instante la política, que creemos que es la que conviene a todos, y que el Gobierno cumpla con su parte que le corresponde, que es la que establece la ley y no han cumplido hasta ahora", declaró .

Del mismo modo, Luis Cruz, informó que la falta de apoyos se suma el problema de la sequía, la cual pone en riesgo el tener un ciclo agrícola 2024-2025.

Si no hay un verano, no normal, sumamente bueno en el tema de las lluvias, estamos en la antesala de un 2003-2004, que no sembró ninguna hectárea con agua rodada, pudiéramos estar ante un año de esos, cuando hubo programas fitosanitarios para evitar que se enmonte el Valle del Yaqui, hubo apoyo para rastreos con lo cual dimos trabajo a nuestra gente, hubo empleo temporal, para el encementado de los canales, para que la gente de campo tuviera ingresos, …actualmente el panorama es peor, al no tener agua en las presas y un total abandono de la política agropecuaria a nivel federal", señaló.

Fuente: Tribuna