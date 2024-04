Plan de la 4T y AMLO para eliminar uso del glifosato fracasa

Comparta este artículo

Sonora, México.- Pese a que por decreto el uso del glifosato quedaría prohibido a partir de este 1 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoce su fracaso al no tener un sustituto que no sea dañino para la salud, aún y cuando el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), cuenta con los recursos (según el mismo López Obrador) para desarrollar una alternativa.

A esto se le suma, que dentro del mismo gobierno hay diferencias en torno al uso e importación del herbicida. Por lo qué la promesa del primer mandatario de encontrar un sustituto antes de que se termine su administración, es un tanto inalcanzable.

Fue en febrero de 2023 cuando el gobierno mexicano emitió un decreto sobre la eliminación gradual del uso de glifosato, generando encontronazos entre el sector agrícola. Pero el pasado 26 de marzo, el gobierno informó que pospondría la prohibición debido a que no ha encontrado un sustituto.

Reconoce falla

“No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud pero no hay un sustituto”, declaró López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de ayer. En 2020, el mismo AMLO emprendió una lucha contra el herbicida, asegurando que en los programas agrícolas del Gobierno Federal, como ‘Sembrando Vida’, el agroquímico ya no se usa e indicando que sería la Conahcyt, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, quien diseñe una alternativa; esa pugna se sumaba a la prohibición del maíz transgénico.

Además el mandatario reconoció que al interior de su gabinete hay una polémica sobre el uso del glifosato. “Por un lado Economía dice: ‘necesitamos importar el glifosato porque se requiere desyerbar. Y Salud y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología dicen: ‘No, porque es dañino a la salud’, entonces ya tomamos una decisión de prohibir el glifosato en tanto tengamos un sustituto no dañino a la salud”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, AMLO insiste en que el Conahcyt encontrará el sustituto antes de que termine su sexenio, el próximo 1 de octubre.

Agricultores celebran decisión

Mario Pablos Domínguez, presidente de ARIC Tres Valles y representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, celebró la decisión del gobierno de mantener el uso del glifosato en la agricultura hasta que se encuentren alternativas viables, señaló que debido al tiempo que tiene en el mercado, así como su efectividad, sin afectaciones al ser humano, no existe actualmente un sustituto viable.

“La autoridad no ha tenido acercamiento, pero por ahí, hay un comunicado que establece que no puede entrar en vigor la prohibición si no se cuenta con un sustituto, incluso el mismo decreto ya se establecía la posibilidad de seguir usándolo de presentarse este caso".

"Este herbicida se utiliza a nivel internacional, en Europa se amplió su uso, Estados Unidos lo utiliza sin ninguna restricción, los estudios determinan que es inocuo para el ser humano obviamente utilizándolo de la debida forma adecuada, entonces es una herramienta para el productor muy importante para erradicar las malas hierbas y poder producir la base de alimentos”, señaló.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) también celebró la decisión. “Es fundamental que las opciones que se consideren estén disponibles en cantidades suficientes, sean accesibles en costos para todo tipo de productor, estén basadas en ciencia y se encuentren integradas a las cadenas de comercialización a nivel nacional”, comentó el consejo a través de un comunicado.

Mientras que el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, Plutarco Sánchez Patiño, precisó que la iniciativa no busca afectar la producción, no sólo local sino nacional, por lo cual el acuerdo contempla permitir su uso mientras no se cuente con un sustituto confiable.

“La iniciativa busca contar con alternativas, prácticas agroecológicas y saludables, que permitan prescindir completamente del glifosato, pero al no contar con esta se mantendrá su uso hasta tener una alternativa viable”, declaró.

Fuente: Tribuna