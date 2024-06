Sector acuícola de Sonora se mantiene a flote pese a la falta de apoyos del Gobierno Federal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a las condiciones en el mercado, la competencia desleal y la falta de apoyo por parte del Gobierno Federal, el sector acuícola de la entidad ha logrado salir adelante, aunque todos los anteriores factores ponen en riesgo el crecimiento sostenido del sector y podrían provocar una crisis de salubridad en el producto local.

Durante el reporte de actividades del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora A.C. (Cosaes) para el ciclo 2024, se destacó que pese a las condiciones actuales que se tienen, el organismo ha logrado mantener los estándares de inocuidad, por el interés y compromiso de los mismos productores.

Miguel Ángel Castro Cosío, presidente del Cosaes, detalló que se tiene la preocupación de que todo el producto que ingrese al estado, ya sea proveniente de otros estados o incluso de importación internacional, de manera regulada o de forma ilegal, por el alto riesgo de que estos afecten con algún tipo de enfermedad a las granjas del estado.

"Exigimos al gobierno que se aplique para que las fronteras sean cada vez más vigiladas y no se permita la entrada de camarón porque en un futuro podría ser desastroso para esta actividad, (…) en el caso de las importaciones desde Ecuador, preocupa porque ellos no tienen un sistema sanitario como el de nosotros, y eso puede perturbar la inocuidad aquí en nuestros cultivos, el mercado mundial es cada día más exigente en materia de inocuidad, y los países que importan nuestro producto saben que esta está garantizada, y nosotros no podemos garantizar que ellos tengan la misma calidad", declaró.

El profesor Miguel Ángel Castro Cosío y el MVZ, Baltazar Chávez Domínguez en rueda de prensa.

Afecta poco apoyo federal

Sobre la reducción de recursos por parte del Gobierno Federal al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) el dirigente argumentó que con cada cambio de gobierno se espera que mejoren las condiciones, por lo cual se espera que se continúe con el apoyo a las actividades que realiza el servicio de sanidad, puesto que este recibe el apoyo a través de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

Nosotros como un órgano dependiente de Senasica, creemos y queremos que sea fortalecido por el propio Gobierno Federal y si no es su salud lo encontrará el gobierno, o en la de los propios mexicanos, porque no solo es en materia de camarón, entra el cerdo, el pollo, el maíz, muchos productos que son vigilados y supervisados por Senasica”, explicó.

Del mismo modo señaló que para mantenerse actualizados y productivos se requiere mejorar la infraestructura actual, lo cual ante la falta de apoyos del gobierno se debe de hacer por iniciativa de los propios productores. "Los mismos productores somos los que hemos entendido que esos problemas ya no van a depender del gobierno, que lástima que el gobierno cada día que pasa está dejando de hacer y dejado pasar, no debería de ser así, debería de mostrar mayor preocupación por producir y comercializar mejor, por tener mejores productos sanitariamente hablando, pero eso depende de la buena fe, cosa que es difícil de encontrar en los gobiernos".

Al ser cuestionado sobre las afectaciones al sector por la mayor apertura a la importación de camarón, Castro Cosío señaló que afecta directamente al mercadeo del producto no así a la producción. "Toda actividad económica depende del dinero, y esto hace retrasar la incursión de acuicultores en la actividad o a la ampliación de las áreas de cultivo y construcción de nuevas granjas, pero eso lo sustituye la calidad del producto que lo hace competitivo en diferentes mercados donde el camarón mexicano es reconocido como de los mejores del mundo".

Del mismo modo explicó que ante el problema de sequía que actualmente afecta al sector productivo, la actividad de acuicultura ha mantenido la generación de empleos que se han visto disminuidos en sectores como la ganadería, porcicultura o agricultura.

"Existe una importancia de que se incorpore más gente de la región al sector acuícola, como una alternativa de carácter económico, derivado de los problemas que se tienen en el campo, que en este mismo ciclo vamos a ver el decaimiento de las actividades económicas de ese sector, mientras que la acuicultura se mantiene al no verse afectada directamente al operar directamente con agua de mar", dijo.

Producción

A pesar de las condiciones adversas, este mes llegarán a la siembra de camarón en 142 Unidades de Producción (UPA´s). Hasta fines de mayo, sostuvo, de las 142 UPA´s en operación, se habían sembrado 121, correspondientes a 24 mil 305 hectáreas, pero este mes se espera culminar la siembra en el total de ellas. Aunque todavía no hay cosechas, el Cosaes recordó que en el ciclo 2023 se reportó un total de 78 mil 450 toneladas con una talla promedio de 22.3 gramos.

ALGO MÁS:

Siembras por zona

(% de la superficie total en Sonora):

• Norte: 55 %

• Centro: 6 %

• Sur A: 28 %

• Sur B: 11 %