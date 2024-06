Productores de Sonora, con expectativas ante la llegada de Julio Berdegué a Agricultura

Cajeme, Sonora.- La llegada de Julio Berdegué Sacristán a la Secretaría de Agricultura en el sexenio de Claudia Sheinbaum ha generado expectativas entre los agricultores del sur de Sonora que esperan que por sus buenas credenciales pueda entender la problemática que ha estado viviendo el campo mexicano durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Berdegué Sacristán fue anunciado el pasado jueves 20 de junio como parte del gabinete de la próxima presidenta, y señaló que sus tres prioridades para el próximo gobierno son: bienestar de las personas que viven en el campo; manejo de agua; y producción de comida. También ha dejado claro que la indicación de la próxima presidenta es el no permitir el cultivo de maíz transgénico.

La doctora ha sido muy clara en señalar que se mantendrá la política de no permitir el cultivo en México de maíz transgénico. Y en segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo con la importación de maíz transgénico para consumo humano. Esa es la política en materia de maíz transgénico", dijo en sus primeras declaraciones tras su nombramiento.

Hay expectativas

Entrevistados por TRIBUNA, los líderes agrícolas del Valle del Yaqui coinciden en que son buenas las credenciales que respaldan a Berdegué Sacristán, también que esperan que por ser de Sinaloa pueda entender mejor la problemática que se vive en el campo sonorense.

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), señaló que se ve con “buenos ojos” la designación del sinaloense, por su trabajo. “Tuve el gusto de conocerlo en México, en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y me tocó platicar con él, breve, nos dio una muy buena impresión, es una persona con mucha preparación académica, y es un conocedor del campo mexicano. Estamos puestos a trabajar con él y su equipo por el bien de la agricultura mexicana y sobre todo la sonorense”, comentó el agricultor.

Cruz Carrillo resaltó que es bueno que sea un compañero de Sinaloa, un estado agrícola que entiende cómo se practica en Sonora. Sobre el cambio que se pudiera con Berdegué Sacristán al frente, dijo: “Sobre todo en el apoyo a los agricultores, por supuesto. Como te repito ya tuvimos un acercamiento con él y vamos a buscar un diálogo ya que sea nombrado como el nuevo secretario tenemos las esperanzas hincadas en el nuevo gobierno”.

Por su parte, Juan Leyva Mendívil, presidente de la Unión de Crédito, Pecuario y de Servicios del Noroeste (Ucapesen), mencionó que según antecedentes, su historial (el de Berdegué Sacristán), y por los puestos que ha pasado, hasta ahorita se está manejando un perfil de “política hacia el campo”.

Faltaría lo otro, el conocer más de lleno cuál es su opinión respecto a las políticas hacia el campo en la agricultura comercial, entonces no me gustaría adelantar mucho la opinión, sino que me baso en el perfil, que tiene como antecedente”, externó Leyva Mendívil.