Un zumbido de ayuda: Ausencia de abejas pone en jaque al campo del sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La tala indiscriminada, la sequía y el cambio climático están provocando que las abejas del sur de Sonora mueran. Con ello el ciclo de la polinización se ve afectado y por ende los cultivos de la región, en su mayoría hortícolas, están en riesgo.

Aunque no lo parezca, estos insectos son de gran importancia en la agricultura, no solo por la polinización sino como control de plagas; según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) el 71 por ciento de los cultivos son polinizados.

En los últimos tres años el sur de Sonora ha experimentado un tala agresiva de mezquite sumado a la sequía prolongada lo que ha disminuido la presencia de las abejas en la región, obligando a los productores, especialmente de tomate y chile, a rentar insectos para que el ciclo de polinización sea completado.

Un zumbido de ayuda

Carlos Alberto González, exinvestigador ambiental, explicó que, debido a la tala desmedida de mezquites y otras especies endémicas, así como los efectos del calentamiento global, la actual sequía y crecimiento del área urbana en zonas rurales, ha derivado en una menor población de abejas, lo cual genera afectaciones ya que ellas aportan a contar con una gran biodiversidad de productos agrícolas.

Por su parte, Víctor Islas Castro, presidente de la Asociación de Apicultores del Sur de Sonora, detalló que, pese a la gran importancia de la labor de estos insectos en el sector primario, la falta de regulaciones en materia ambiental así como factores climáticos adversos causan que las abejas estén muriendo.

Los productores de hortalizas, dependemos de las abejas directamente, rentamos colmenas para polinizar cultivos como el chile, el tomate y todos esos, los más tradicionales. Quienes no rentan han ido viendo la diferencia al encontrar que cada vez hay menos abejas en el hábitat. Antes había muchas abejas y no se ocupaba rentar tanto. Ahorita es casi obligatorio; incluso, hay empresas que traen algunos polinizadores de otras partes, lo cual genera otro problema, porque los traen de Yucatán, o de Campeche, del área de los mayas y traen enfermedades tropicales que no había aquí”, señaló el apicultor.