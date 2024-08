Comercialización de la miel china afecta a los apicultores del sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Baja producción de miel, la sequía y las olas de calor, son algunos de los principales problemas que sufren los apicultores del sur del estado, a lo cual se suma la creciente competencia desleal por la entrada al mercado de miel proveniente de China.

Víctor Islas Castro, presidente de la Asociación de Apicultores del Sur de Sonora, explicó que no solo afecta a la economía de los productores, sino que las mieles provenientes de China son consideradas como de alto riesgo por muchos países del mundo porque la práctica de adulteración con jarabe de azúcar, maíz o sacarosa, es frecuente.

Es muchísimo más barata, que la miel pura, poco más de la mitad, una miel de abeja, de verdad, no baja el precio por litro de 100 pesos en el mercado, mientras que la adulterada, cuesta entre 30 o 40 pesos”, señaló.

Afectaciones

Leonardo Palafox, comerciante de miel, explicó que dentro de los beneficios del consumo de miel de abejas está el control de colesterol, triglicéridos y glucemia, así como reducción del peso corporal, disminución de la velocidad del envejecimiento y regulación del funcionamiento del sistema inmunológico, caso contrario de la miel adulterada o falsificada, la cual tiene un efecto contrario.

Sí, es mucho más barata, ahorita el litro de la miel pura la tengo en 150 pesos por litro, mientras que la otra, la cual la verdad no vendo esta en 70 pesos, no la trabajo porque pierdo clientes, la mayoría de estos son los negocios que venden jugos, y la miel adulterada, que incluso aquí en la región hay quien la fabrica con piloncillo y agua, es de un sabor diferente, incluso el olor es malo, huele como ha quemado, me la regresan a los días cuando ven que afecta el sabor, además a los días se pone de un color amarillo seco”, explicó.