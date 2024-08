Producción de la miel de desierto enfrenta afectación por la sequía en el sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La apicultura es una actividad de relevancia, no solo socioeconómica sino ecológica, pero las condiciones de sequía han impactado a los productores de miel y es que de un promedio de 300 toneladas de cosecha que se tuvo en 2023, este año los apicultores reportan 250 toneladas.

Víctor Islas Castro, presidente de la Asociación de Apicultores del Sur de Sonora, explicó que en la zona sur de Sonora existen entre 250 a 300 apicultores regulados, mismos que debido a las adversas condiciones para las abejas, han tenido menos producción.

La producción de miel en el sur de Sonora representa un aproximado de 50 a 60 millones de pesos al año, que si bien no se compara con lo que genera la agricultura es una cifra importante, tenemos 20 por ciento por debajo de la producción promedio y claro que nos afecta y no existe mucha difusión de esto, el problema también afecta a los apicultores que no están regulados, gente en rancherías que tienen sus colmenas, y que son los que más sufren estas condiciones y por lo mismo están abandonando la actividad”, declaró.