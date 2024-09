En riesgo el ciclo agrícola 2024-2025 en el Valle del Yaqui por falta de agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Los bajos niveles de agua en el sistema de presas del Río Yaqui y la falta de lluvias en la región, plantean un escenario negro para la agricultura del Valle del Yaqui, una antesala a repetir lo vivido en el ciclo 2003-2004 cuando se dejó de sembrar con agua rodada.

A 20 días de que se oficialice el inicio del ciclo agrícola 2024-2025, la realidad es que no se tienen las condiciones mínimas para poder arrancar ningún cultivo con el agua de la presa.

El déficit de agua a la fecha es de mil 700 millones de metros cúbicos (Mm3) que no han ingresado en el sistema de presas, actualmente tenemos un total de mil 388.8 Mm3, y para decir que el Valle del Yaqui cuenta con agua sería a partir de mil 470 Mm3 para arriba, ahorita ni siquiera se tiene lo básico”, explicó Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY).

Cruz Carrillo explicó que para poder repartir el agua se parte después de mil 470 millones, ya que mil millones son de base muerta, 250 millones para la tribu Yaqui, 100 millones para uso doméstico y 120 para minas y pueblos ribereños.

Al día de hoy lo que sí es cierto, es que no hay una sola gota de agua de presa, lo que se llama agua rodada, para la siembra del Valle del Yaqui, ahorita no hay para sembrar ninguna hectárea, lo que tenemos son los pozos, pero para sembrar un ciclo completo ocupamos dos mil Mm3 para el valle, es decir se requieren alrededor de tres mil millones en las presas y no se puede apostar a los pozos que solo dan 400 Mm3, prácticamente nada”, señaló el presidente del DRRY.